Gladson Cameli diz que quer oportunidade de governar o Acre para mostrar como comanda

Moradores da sede do município de Porto Acre e das Vilas do V, Incra, Humaitá, Caquetá, Porto Alonso e Vila Pia, estiveram presentes na inauguração do comitê de campanha da Frente Popular, na noite deste sábado, 25. O espaço fica localizado na Vila do Incra.

Marcus Alexandre, Ney Amorim, Nazareth Araújo e candidatos proporcionais foram recepcionados pelo prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno e os vereadores Felizardo, Gilson e Ribeiro.

O candidato ao governo do Acre, Marcus Alexandre agradeceu pela linda festa e a acolhida em Porto Acre, e aproveitou o expressivo número de pessoas da área urbana e rural presentes no ato de inauguração do comitê, para apresentar propostas do seu Plano de Governo.

Duas delas foram muito aplaudidas: a integração do transporte coletivo de Porto Acre com o de Rio Branco, que vai permitir aos passageiros da localidade, desembarcarem, por exemplo no Terminal de Integração do Adalberto Sena, e de lá, seguir para outros bairros da capital, sem pagar nova passagem de ônibus. A outra é a criação de uma espécie de OCA do produtor rural. Um único local onde estarão disponíveis os serviços ligados à produção, como assistência técnica, mecanização, defesa animal e abastecimento. “Queremos impulsionar a produção, para isso vamos atuar também nos ramais da região e trabalhar junto com o prefeito Bené também na saúde e educação”, afirmou Marcus Alexandre, lembrando que quando era diretor do Deracre, instalou a rotatória que dá acesso a Vila do Incra, recuperou o acesso até a Vila do V e a estrada até o Passarinho, das Quatro Bocas até a divisa com o Amazonas.

O prefeito Bené Damasceno, ex-vereador de Rio Branco, ex-deputado estadual, contou aos presentes na inauguração do comitê, que apoia a candidatura de Marcus Alexandre porque durante grande parte de sua vida pública, esteve na oposição, e acompanhou de perto, o sofrimento dos funcionários públicos que ficavam meses sem receber salários. “Nesses 20 anos de Frente Popular, os salários nunca atrasaram e nossos produtores não ficaram abandonados, como no passado. E Marcus Alexandre, com sua humildade é a certeza de mais avanços. Nós de Porto Acre vamos dar a vitória a você Marcus Alexandre”, declarou o prefeito Bené Damasceno.

Candidata a suplente de senado de Jorge Viana, a vice-governadora Nazaré Araújo, pediu apoio das mulheres “para garantir a presença feminina na chapa majoritária da Frente Popular”. E o candidato ao senado, deputado Ney Amorim, destacou a importância de a Frente Popular eleger os dois senadores.

“Temos que ajudar nosso Acre porque o governo federal congelou por 20 anos os investimentos na saúde e em outras importantes áreas. E o governo de Marcus Alexandre terá todo nosso apoio na busca por recursos para beneficiar a população que vive nas cidades e na zona rural”, citou.