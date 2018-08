Filho de Hildebrando teme que pai seja punido pela Justiça por causa de vídeo declarando apoio político

Hildebrando Pascoal, que cumpre pena domiciliar, pode ser punido judicialmente por causa de um vídeo veiculado na internet em que ele declara apoio à candidatura de deputada federal de Vanda Milani, sua cunhada. É o que teme Hildegard Gondim, o filho do ex-coronel, que é sobrinho da candidata.

A declaração de Hildebrando, no entanto, foi feita, conforme Hildegard, induzida por algum familiar ligado a Vanda Milani por causa de um outro vídeo em que ele, o filho do ex-coronel, faz uma série de desabafos e acusações contra a própria tia, entre elas a de que seu pai foi abandonado quando mais precisou dela.

“Foram lá no meu pai sem meu pai ter conhecimento do vídeo que eu tinha feito. O pai tentando aliviar sem saber do desabafo que eu fiz fez esse vídeo. Gente, eu não tenho pra que mentir, eu não vivo da política, não pretendo viver. O que o meu pai fez, eu tenho certeza que ele tá arrependido. A vontade de ser federal é tão grande que passou até do risco que meu pai tem de voltar pra cadeia. Meu pai é um preso, só que é prisão domiciliar. Ele não pode fazer campanha, não pode fazer vídeo. E vocês sabem que a Justiça pro Hildebrando é bem rápida. Deus abençoe que esse vídeo não dê nada errado. Se meu pai fez o vídeo, ele não sabia do meu desabafo”, diz.

Acusações em família

O vídeo em que Hildegard esclarece o porquê de não apoiar a candidatura de sua tia, que também é procuradora do Ministério Público Estadual, foi veiculado na internet no sábado passado.

Hildegard conta que a duas vezes em que mais precisou de Vanda Milani, ele foi bastante humilhado. Uma vez na mesa da casa dela. “Ela da própria voz dela, o esposo dela, irmão do meu pai disse que ia acabar com a vida do meu pai (Hildebrando). Eu não devo pra doutora Vanda, não desejo mal pra doutora Vanda. Em quase 20 anos de cadeia que meu pai puxou, a Vanda foi um dia sequer visitar o meu pai.”

Em seu desabafo, Hildegard também faz acusações: “Quando meu pai foi preso, gente, ao invés de correr para ajudar o Hildebrando, os filhos do Hildebrando, sabe o que fizeram? Pegaram a caminhonete com caixa d’água com os peões deles jogando ração e milho ao redor dos açudes e tarrafeando e jogando os peixes dentro da caixa d’água e levando pros açudes deles. Em vez de nos ajudar, eles estavam tirando da gente”.

Vanda Milani foi procurada no sábado à noite e na manhã do domingo via telefone pela reportagem de ac24horas, porém não atendeu. Israel Milani, seu filho, informou que emitiria uma nota neste domingo, 26. O vídeo com a declaração de Hildebrando teria sido a resposta.