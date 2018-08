Falando acima de ideologias

Na oposição, mais diretamente no PT, dá para se destacar como uma das gratas surpresas desta legislatura na Assembléia Legislativa o deputado Daniel Zen (PT), em termos de atuação, por alguns aspectos: não existe no parlamento posição mais incômoda do que ser líder de Governo. Não me refiro ao atual governo petista, falo no geral. E ele conseguiu exercer a função com a qualidade nos debates. Sendo maleável ou duro, de acordo com a situação. Apresentou projetos, inclusive, alguns de relevância humana, como o que cria uma rede de proteção aos portadores do Autismo. Você pode não gostar do Zen (foto) por ser do PT. É um direito, mas esquecendo as ideologias não se pode negar que foi um bom parlamentar. Não meço as qualidades de um deputado baseado a que partido pertence, mas pela sua produção legislativa na tribuna e nas comissões legislativas. O Zen ficou no pelotão de vida inteligente na ALEAC. Tem, pois, saldo para pedir votos de cabeça erguida na sua seara eleitoral. Opinião.

DESTRUIÇÃO MORAL

Na medida em que a eleição caminha para entrar na reta final dos 30 dias, aumentaram as trocas de agressões entre os defensores do Marcus Alexandre (PT) e do Gladson Cameli (PROGRESSISTA), transformando as redes sociais num palco de difamações, ataques à honra, demolição moral, sem nenhum sentido, como se tratasse de uma guerra para ver quem joga mais baixo. É triste ver um importante momento democrático, no qual deveriam ser debatidas as idéias, ter se transformado num palco de demolição de caráter. Gente: é só uma eleição!

FOGO AMIGO

A imagem que vejo do candidato ao Senado, Ney Amorim (PT), é de alguém sendo fritado em fogo alto. Deve saber alguma coisa dos bastidores do fogo amigo, mas, não sabe a metade da missa. Sei como começou e como chegou até aqui esta guerra, mas não sei como terminará.

PASSO AO LARGO

Mas, como se trata de briga entre a cumpanherada, observo, não dou palpite, e passo longe.

SIBÁ REAGINDO

O deputado federal Sibá Machado (PT), que era dado como “morto” pelos aliados da chapa PT-PCdoB, está reagindo e tem avançado muito na região do Alto Acre. Acirra a disputa na chapa. Volto repetir.

LANÇAMENTO DE PESO

A candidata a deputada estadual Meire Serafim (MDB) fez uma festa de lançamento de peso, domingo último, em Sena Madureira, com muita gente. Está na forte coligação MDB-PSD, com Eliane Sinhasique, Roberto Duarte, Antonia Sales e Jairo Carvalho, mas está dentro do jogo.

MATEMÁTICA DAS CADEIRAS

Um experiente político mandou a simulação sobre a dança das cadeiras a deputado federal: Chapão da oposição elege 3; chapa PT-PCdoB faz 2, chapa 2 da FPA faz 1, chapa do candidato Ulisses Araújo (PSL) elegerá 1 e chapa puxada pelo PDT completa os oitos com 1. A conferir.

PEGOU O RESCALDO

Quase todo o grupo do PT de Brasiléia e Assis Brasil que na eleição passada apoiava a candidatura do Ney Amorim (PT) a deputado estadual, hoje apóia a candidatura da deputada Leila Galvão (PT) á reeleição. A tendência é que suba a sua votação da campanha passada.

SEGUNDO VOTADO

A avaliação de quem acompanha o movimento do colégio eleitoral de Brasiléia dá o candidato a deputado estadual Emerson Leão (MDB) como o mais votado da oposição. O seu problema é que a chapa que integra, a coligação MDB-PSD, é muito forte e a sua votação é localizada.

NÃO APOSTEM NISSO

Há um equívoco de alguns candidatos a deputado federal: esqueçam ter 30 ou 40 mil votos.

DÚVIDA PERTINENTE

A chapa do PDT, que não é das mais competitivas á Câmara Federal, pode eleger um deputado? É a dúvida quando se faz alguma conta sobre quantos elegerá uma coligação. O Tião Bocalon (PSL) terá votos para puxar uma vaga na chapa PSL-PSC-PATRIOTAS? Outra dúvida.

JOGANDO TUDO

Sem a militância forte de outras campanhas, o PCdoB, se quiser formar novamente no primeiro pelotão da FPA terá que eleger a Perpétua Almeida (PCdoB) deputada federal e o Edvaldo Magalhães (PCdoB) e o Jenilson Lopes (PCdoB) para a Assembléia Legislativa.

CAMPANHAS FORTES

O vereador Manuel Marcos (PRB) disputa na cabeça a vaga que possivelmente a chapa 2 da FPA ficará para a Câmara Federal. Assim como a deputada Juliana Rodrigues (PRB) é um nome cuja reeleição não pode ser descartada. A dupla tem apoio integral da Igreja Universal e um trabalho social particular nos bairros.

ASPIRAÇÃO DA TROPA

Quando o candidato ao governo do PROGRESSISTA, Gladson Cameli, promete que se for eleito vai equiparar os salários dos policiais militares aos dos policiais civis agrada a tropa, já que esta é uma das reivindicações mais antigas da PM, que prometeram equiparar e não ocorreu.

PAUTA PELO EQUILÍBRIO

Costumo me pautar nos comentários pelo equilíbrio e sem deixar me contaminar pela emoção. Embora continuemos a ser uma capital violenta, com execuções quase que diárias, a ação do governador ao tornar a presença mais efetiva da polícia na rua deu mais um alívio para a população. O fato do secretário de Segurança, Vanderlei Thomás, estar pessoalmente acompanhando cada operação é positivo. Não se pode ser nunca ser pelo quanto pior melhor.

DIFÍCIL DE COMBATER

Ao não ser quando acontece o fogo amigo é muito difícil combater a compra de votos através das famosas listas que circulam nos bairros oferecendo eleitores à venda. O pagamento geralmente é feito na calada da noite ou entre quatro paredes. Mas sempre acaba caindo alguém na malhadeira da PF. Já existem denúncias contra majoritários na justiça eleitoral.

ISENTOS ACIMA DE TUDO

Podem falar o que quiserem, mas os dirigentes dos institutos DELTA e DATA-CONTROL, acertaram em cheio os resultados das últimas eleições e jamais aceitaram modificar resultados para favorecer candidato ao governo e nem para queimar no fogo amigo candidato ao Senado.

TODO EMPENHADO

O governo está todo empenhado na campanha do senador Jorge Viana (PT). A todos os ocupantes de cargos de confiança foi ordenado que a reeleição do JV é a prioridade. E o Jorge se esforça no contato direto nos bairros para fazer sua parte. A outra é com o eleitor.

FORÇA DO SITE

A última sabatina com os candidatos ao governo, feita pelo ac24horas, acessada por milhares de internautas em todos os municípios mostrou que, a força desta eleição está nas mídias sociais. E comprova que o ac24horas é hoje o órgão de comunicação campeão de leitores, no Estado.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Pode esquecer quem achar que, o candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTA), será trucidado num debate com o candidato do PT, Marcus Alexandre. Quem terá que dar explicações num debate é quem representa o poder, no caso o Marcus. Os debates não mudarão o quadro para nenhum dos que participarem dos debates.

SABATINA PARA O SENADO

A direção do ac24horas está em preparativo para uma sabatina com os candidatos ao Senado.

ARESTAS APARADAS

O candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), conseguiu aparar as arestas que existiam contra a sua candidatura na oposição. E deverá anunciar nos próximos dias o apoio de um partido integrante da FPA. Junto com Sérgio Petecão (PSD), Ney Amorim (PT) e Jorge Viana (PT), Bittar está no pelotão de frente, onde se encontram os mais cotados para ficar com as duas vagas.

TENDÊNCIA NATURAL

A partir da segunda quinzena de setembro a tendência é já se ter um quadro mais delineado de quem pode ficar com as duas vagas do Senado e quem chegará em primeiro para o Governo.

FOI MUITO ESCANCARADO

Deveriam ter pelo menos a parcimônia na manipulação de números de pesquisas. Ficou muito escancarado. Deu na vista! Foi uma jogada de amador. Na verdade foi uma trapalhada maluca.

CAMPANHA EM MOVIMENTO

O candidato do PT ao governo, Marcus Alexandre, ocupou o fim de semana com uma passeata no Bairro 15 e reuniões em Porto Acre. Disputa a eleição mais complicada e difícil da sua vida.

ALTAMENTE INTELIGENTE

O candidato Marcus Alexandre (PT) é inteligente e conhece o quadro real da campanha.

MÃO DA MÁQUINA

A candidata à deputada federal, Silvia Monteiro (PMB), que disputa uma vaga na coligação dos partidos nanicos, anotem os candidatos da FPA: é quem tem a mão amiga da máquina estatal no ombro. Foi colocado na chapa dos nanicos para ter mais chance de eleição.

ESPÉCIE DE FAZ TUDO

O governador não tem escondido sua preferência e pede votos abertamente para ela. Foi sua assessora, uma espécie de faz tudo, desde que trabalhava como ele no mandato de Senador.

ALQUIMISTAS DE PESQUISAS

A publicação de pesquisas (sic) fez surgir uma nova categoria profissional no Acre, a dos alquimistas dos números. Os alquimistas verdadeiros da Idade Média tentaram e não conseguiram o sonho de transformar chumbo em ouro. Alguns profissionais de imprensa tentam também, por outras vias, obrar um milagre. Para serem agradáveis ao poder somam o Bom/Ótimo das pesquisas, que é a verdadeira aprovação de quem é pesquisado, com o Regular para turbinar as opiniões sobre os entrevistados. Nem a pau, Juvenal! Regular não aprova e nem desaprova uma gestão. Elementar, meu caro Watson, diria Sherlock Holmes. Não se soma Bom/Ótimo com Regular. A não ser para criar uma fantasia. Pode-se ser leal a um grupo político sem passar a barreira da realidade. O poder é passageiro, o órgão de comunicação fica. A conclusão a que se chega é que o uso do cachimbo deixou a boca torta.