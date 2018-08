Desembargador Francisco Djalma assume governo do Acre interinamente

O presidente, em exercício, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Francisco Djalma, assumiu oficialmente, na tarde desta segunda-feira (27), o Governo do Acre. Ele responderá pelos atos administrativos do governo até esta terça-feira (28). A transferência está prevista no artigo 71, da Constituição do Estado do Acre.

Com a posse do desembargador Francisco Djalma como governador, em exercício, a Presidência do TJAC fica na responsabilidade da desembargadora Eva Evangelista, decana da Corte de Justiça Acreana.

É a terceira vez que o desembargador assume a pasta do Poder Executivo. Ele assume devido à ausência do governador Tião Viana, da vice-governadora Nazareth Araújo, do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e da presidente do TJAC, desembargadora Denise Bonfim, que cumprem agenda institucional fora do Estado. (GECOM-TJAC)