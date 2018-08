Candidatos cumprem extensa agenda na Capital e interior

Em evento lotado, o candidato a deputado federal Pedro Raimundo, conhecido como Pedro do Dayane (PDT), reuniu mais de 2 mil pessoas no lançamento da sua candidatura, na tarde deste sábado, 25, no auditório de eventos do Hotel Resort, na capital acreana.

Ao lado da família, Pedro do Dayane agradeceu a presença de todos que acreditam em sua candidatura. Em sua fala, ele falou de sua história de amor e gratidão pelo Acre e lembrou do início de sua trajetória, dos obstáculos e de sua perseverança que o elevou ao status de empresário bem sucedido.

“Quero agradecer o empenho de todos que estão aqui hoje. Estamos vivendo um momento da política no qual o cidadão já não quer ouvir e nem saber de política. Sou novo na política, nunca me candidatei. Essa é a primeira vez que encaro esse desafio e estou confiante com o apoio de todos e, acima de tudo, com as bênçãos de Deus seguirei confiante na vitória e agradeço desde já, de todo coração, a confiança e o voto de cada acreano”.

A trajetória do empresário foi apresentada à militância no final do evento. Pedro do Dayane é filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e, é reconhecido como um dos maiores geradores de emprego e renda e empreendedor de sucesso do Estado do Acre.

O evento contou ainda com a participação de candidatos a deputado estadual, o candidato ao senado Ney Amorim e ao Governo do Estado Marcus Alexandre, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT).