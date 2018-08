Provas do processo seletivo de estágio do TJAC será aplicada neste domingo (26)

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) já divulgou a lista com números das salas onde os candidatos inscritos no processo seletivo para Estagiários 2018, realizarão as provas do certame. O candidato também pode consultar a relação no site do TJ/AC.

As provas serão aplicadas no próximo domingo, 26, na União Educacional do Norte (Uninorte), com início às 14h, porém os candidatos devem comparecer ao local de prova com uma hora de antecedência, munidos documento com foto e com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Os portões do local serão fechados às 13h30. É necessária a apresentação da Cédula de Identidade original ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), carteira do órgão de classe, carteiras expedidas pelos comandos militares, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo novo, com foto).

Prova – A prova de caráter classificatório e eliminatório será composta de 40 questões de múltipla escolha e terá duração de 4 horas. Serão 20 questões sobre Língua Portuguesa, cinco de Informática, cinco sobre a Lei de Estágio (Lei n°11.788/2008) e 10 questões sobre atualidades.