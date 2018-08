Briga na família de Hildebrando Pascoal por causa de política repercute nas redes sociais

Fatos de um passado não muito distante cujos personagens principais são o ex-coronel Hildebrando Pascoal, seu irmão Silas e a candidata a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade), vieram à tona em plena campanha eleitoral por meio de um desabafo carregado de mágoa de Hildegard Gondim, filho de Hildebrando.

Em um vídeo veiculado em sua página no Facebook, Hildegard esclarece o porquê de não apoiar a candidatura de sua tia, a doutora Vanda, que também é procuradora do Ministério Público Estadual. E o principal motivo ele deixa claro: viraram as costas para Hildebrando e seus filhos quando eles mais precisavam há 20 anos na época em que o ex-coronel foi preso e no período em que seu pai esteve na cadeia distante da família.

Hildegard conta que a duas vezes em que mais precisou de sua tia, ele foi bastante humilhado. Uma vez na mesa da casa dela. “Ela da própria voz dela, o esposo dela, irmão do meu pai disse que ia acabar com a vida do meu pai (Hildebrando). Eu não devo pra doutora Vanda, não desejo mal pra doutora Vanda. Em quase 20 anos de cadeia que meu pai puxou, a Vanda foi um dia sequer visitar o meu pai.”

Em seu desabafo, Hildegard também faz acusações: “Quando meu pai foi preso, gente, ao invés de correr para ajudar o Hildebrando, os filhos do Hildebrando, sabe o que fizeram? Pegaram a caminhonete com caixa d’água com os peões deles jogando ração e milho ao redor dos açudes e tarrafeando e jogando os peixes dentro da caixa d’água e levando pros açudes deles. Em vez de nos ajudar, eles estavam tirando da gente”.

Vanda Milani foi procurada pela reportagem de ac24horas, porém não atendeu ao telefone. Israel Milani, seu filho, informou que emitiria uma nota neste domingo, 26.

Em vídeo, Hildebrando desconstrói discurso do filho

Em um vídeo com duração de 47 segundos veiculado neste domingo na postagem de Hildegard Gondim, o ex-coronel Hildebrando Pascoal, que cumpre prisão domiciliar em sua residência no bairro Cerâmica, afirma, sem citar nomes, que há uma tentativa de “ofuscar” o projeto de Vanda Milani e acrescenta, ao contrário de Hildegard, que sua cunhada e seu irmão Silas sempre estiveram ao seu lado.

“Meus amigos, pessoas interessadas tentam ofuscar o projeto que vem sendo desenvolvido pela doutora Vanda. A doutora Vanda é esposa do meu

irmão mais velho Silas, que sempre estiveram ao meu lado em todos os momentos da minha vida, motivo pelo qual venho afirmar que a minha família apoia incondicionalmente a doutora Vanda por ser uma pessoa idônea e capaz que é que sempre foi.”

Abaixo do vídeo, Hildegard afirma que tentaram convencê-lo a excluir o vídeo e como ele não atendeu ao pedido, procuraram seu pai. Ele teme que o vídeo prejudique Hildebrando Pascoal judicialmente e reafirma que tudo que disse é verdade.

“O Samuel me ligou ontem pedindo pra tirar o vídeo, me neguei. Aí foram no pai pressioná-lo. Gostam tanto do pai que sabem que ele não pode fazer vídeos nem comentar sobre política que ele volta pra cadeia. Agora infelizmente é esperar o pior. Só que o que falei nada é mentira.”