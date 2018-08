PIB acreano: “ou mudamos ou quebramos”

O PIB acreano do empresariado em peso estava em um almoço no Restaurante Inácios, quinta-feira- última, quando houve a formação de um pacto público entre os que usaram da palavra de apoio pela categoria à candidatura do Gladson Cameli (PROGRESSISTAS). Quem imaginaria que isso viria acontecer um dia? A nata do empresariado acreano nos últimos vinte anos sempre apoiou os candidatos majoritários do PT. O que mais chamou a atenção dos presentes foi o discurso emocionado e duro do empresário George Pinheiro (foto), que nas últimas eleições esteve ao lado das candidaturas majoritárias petistas, clamando para que todos se engajassem no projeto de mudança do modelo econômico proposto pelo candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), na base do “ou mudamos agora ou quebramos”. As linhas de outros que usaram da palavra foram no mesmo tom de crítica à política fiscal e econômica do atual governo de arrocho aos empresários. A guinada é um sinal que a eleição será complicada para o PT. Todos os governadores e prefeitos do PT foram eleitos com a base empresarial apoiando.

SÓ PORQUE ESTAVA VENDO

O senador Sérgio Petecão (PSD) comentou ontem que só acreditou na manifestação dos principais empresários do Acre porque estava presente no almoço. “Luis Carlos, foi um negócio de louco. O discurso do empresário George Pinheiro mexeu com o emocional de tão duro”.

PAGANDO PREÇO ALTO

O PT tem o seu melhor nome a governo. No contexto o partido não teria outro melhor do que o Marcus Alexandre (PT). O que entrava a sua campanha é o fato de representar o desgaste de vinte anos de governos petistas. Acaba tudo caindo no seu colo e não há como se livrar.

APOIO FECHADO

Acabou sendo costurado ontem em uma reunião franca, o apoio da candidata à deputada federal Vanda Denir (SD) ao candidato à reeleição, senador Sérgio Petecão (PSD).

PIADA NA CIDADE

Não é exagerar, mas o resultado da pesquisa do IBOPE virou piada na cidade. Eleição é como água de ladeira abaixo, quando um candidato cai no gosto do povo, não tem pesquisa que segure. No Acre, pelo menos funciona assim. Há exemplos dos mais variados. A última nem merece comentário. Depois de todos aqueles áudios gravados e divulgados, virou brincadeira.

ACREDITA QUEM QUISER

Pesquisa é assim: nunca será unanimidade, nem as bem feitas e nem as fajutas. Os quarenta dias de campanha é que dirão quem vai estar no governo, no próximo ano.

CONTINUA NA RUA

Mesmo tendo voltado ao primeiro lugar na última pesquisa, ainda assim o senador Jorge Viana (POT) continua com a campanha na rua. Leva a vantagem de ter a máquina do governo a favor. E a memória eleitoral de outras campanhas de prefeito, governador e senador. Isso pesa.

CARA NA PORTA

Muitos dirigentes de partidos nanicos que esperavam lavar a burra com recebimento de altas somas de dinheiro, como em eleições passadas, estão reclamando mais que pinto molhado. O máximo que conseguiram até agora foi cinco mil reais e santinhos dos candidatos majoritários.

QUESTÃO DE GESTÃO

Tudo na administração pública é uma questão de gestão. No início do mandato o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, chegou ao clímax do desgaste. Recuperou muitas ruas esburacadas que recebeu de herança, partiu para iluminação pública, montou uma central de medicamentos para evitar desvios, coleta o lixo com regularidade, e melhorou sua imagem.

COM NATURALIDADE

Caso continue com a mesma pegada se credenciará para a disputa de novo mandato em 2020.

POLÍTICA SEM SUJEIRA

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) está no pequeno time dos políticos que fazem campanha sem sujeira, sem baixaria, não se conhece dele um ataque à honra de um adversário. Quando crítica é em cima de temas ou do desempenho de gestores adversários.

LOGO MAIS TERMINA TUDO

Vejo colegas de jornalismo numa briga e troca de ofensas sem sentido. É apenas uma eleição. Não é uma disputa para ver quem fura o olho do outro. Logo mais a campanha termina e quem ganhou ou perdeu toma rumo e a vida continua. E todos voltarão se encontrar nas ruas.

SÓ UM TOQUE

Na verdade é só um toque aos colegas. Cada um sabe o que faz. Cada um no seu quadrado.

TUDO MUITO LAMENTÁVEL

Até onde este inferno vai continuar? Chocou a todos a morte dos três adolescentes do Taquari. As mortes não devem ser contabilizadas em números comparativos, mas pela dor das famílias.

NÃO HÁ COMO FUGIR

Não se trata de politizar crimes, trata-se de um direito à segurança, que é dever do Estado.

NÃO SABE O TAMANHO DO DESGASTE

O ex-prefeito Vagner Sales não avalia o tamanho do desgaste com seus comentários sexuais sobre o suposto caso com uma mulher casada de Cruzeiro do Sul, como forma de atingir um adversário. Se na Capital teve reflexo negativo no público feminino, é de se imaginar no Juruá!

MOMENTO DE BOBEIRA

Todo mundo tem o seu momento de bobeira, o comentário desatinado foi o do Vagner Sales.

CONTRIBUIÇÃO DADA

Com a entrevista de ontem do senador Gladson Cameli, candidato da oposição ao governo, o ac24horas encerrou o seu ciclo de sabatinas com os candidatos a governador. Pela primeira vez isso aconteceu na internet, no Acre. Os acessos foram aos milhares. Ganhou a democracia.

RODADA COM OS SENADORES

A próxima rodada de sabatinas será com os candidatos ao Senado, em data a ser marcada.

NÃO CUIDE NÃO, JONAS!

O deputado Jonas Lima (PT) fica perdendo tempo com candidatura a governador no Juruá e esquece que está em uma chapa pesada e que, vai exigir uma campanha azeitada para derrotar os concorrentes. Deputados Daniel Zen, Leila Galvão, Jenilson Lopes, Lourival Marques, Jackson Ramos e Edvaldo Magalhães fazem parte da sua chapa, nenhum deles tolo.

AVANÇOU MUITO

Este Sibá Machado (PT) tem sete vidas! Avançou muito nos apoios no Vale do Acre, notadamente, em Brasiléia. Fosse seus companheiros de chapa a Federal abriria o olho.

BOLO GERAL

Nunca a disputa do Senado esteve tão embolada como a atual, tudo pode acontecer.

GRANDE CHANCE

Pela terceira vez um clube acreano chega às portas de entrar na série B. O Rio Branco decidiu duas vezes o acesso e perdeu. Na segunda-feira será a vez do Atlético Acreano, no Florestão. Terá que meter três no Cuiabá, já que perdeu por 2×0 o primeiro jogo. Tarefa difícil.

SEM SANTINHO

Até ontem a candidata ao governo da Rede Sustentabilidade da Marina Silva, professora Janaína Furtado, não tinha um santinho para distribuir aos eleitores. Isso é que é pindaíba!

CHEGOU

E mesmo assim chegou aos 3% nas pesquisas. Janaína é a primeira mulher candidata ao governo do Acre. E olhe que no eleitorado acreano as mulheres são a maioria.

DURAÇÃO DE UMA ÓPERA

Bem feito, melodia agradável, mas pela longa duração da letra, o jingle do candidato ao Senado da REDE, Minoru Kinpara, ficou mais para uma ópera de longa duração. Jingle tem que ter uma letra com refrão curto que o eleitor decore. Ou passará despercebido na campanha.

CARREATA GIGANTE

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, como prometeu fez ontem uma carreata gigante pelas ruas da cidade para mostrar seu apoio à candidatura do Ney Amorim (PT). Amanhã é o lançamento da sua mulher, Meire Serafim (MDB), para deputada estadual.

NOME DE PORTO ACRE

O engenheiro Paulino Caruta (PSB) é um dos nomes novos para deputado estadual.

ÚLTIMO ADEUS

A coluna se une ao sentimento do último adeus à desembargadora Maria Cezarinete. Que Deus a receba em seus braços e que seja coberta de luzes. Foi para um plano melhor.

RECADO DO KAMAI

O presidente do PT, André Kamai, disse ontem à coluna que, há uma recomendação partidária que impede a presença de candidatos do PT em atos com candidatos majoritários da oposição. Sobre o apoio do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (PT), ao Ney Amorim (PT) ao Senado, foi pragmático em não condenar e sugeriu ao Ney que traga o Mazinho para apoiar o Marcus Alexandre (PT). É na base dos vão-se os anéis e ficam os dedos, assim é a política. Só que a chance do Mazinho deixar a oposição é zero.