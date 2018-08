Mulher de presidiário é morta com nove tiros no bairro Vila Acre, em Rio Branco

Os condutores de veículos e pedestres que passam pela Avenida Getúlio Vargas, especificamente nas proximidades da Praça do Juventus em Rio Branco, devem ficar atentos às mudanças no fluxo de trânsito na região do Bosque, neste fim de semana.

As alterações são em decorrência de mais uma etapa dos serviços de interligação da rede coletora de esgoto, que será promovida a partir das 6 horas da manhã deste sábado, 25, pelo Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa).

Com a execução das obras, a Avenida Getúlio Vargas estará interditada totalmente no trecho que compreende as ruas Henrique Dias e João XXIII, nas proximidades do Supermercado Pague Pouco. As intervenções foram autorizadas pela Superintendência Municipal de Trânsito (RBTrans) e seguem até domingo, 26.

“Como esta é uma das principais ruas da nossa cidade, com intenso fluxo de veículos, pactuamos com a RBTrans para executar este serviço aos fins de semana, sem causar maiores transtorno no trânsito, por isso, orientamos que motoristas vão para a parte alta da cidade, que utilizem a Avenida Antônio da Rocha Viana ou sigam por outras rotas alternativas, além de ficarem atentos à sinalização existente no local”, informa o coordenador de contato social do Depasa, Nier Pinheiro.

Os motoristas que se destinam a região das Placas, podem contornar utilizar a Avenida Getúlio Vargas até a Rua Henrique Dias e contornar a esquerda até a Rua Alvorada, de onde se segue até o prédio do Senac, retornando a Rua João XXIII e seguindo o trajeto até as comunidades da regional.

“Contamos com a colaboração dos condutores, pois é uma grande obra de saneamento básico, pois conecta todas as redes de esgotamento sanitário do setor Bosque, Village, Procon, parte da Conquista e regiões adjacentes em direção à Estação de Tratamento de Esgoto do São Francisco”, informa a coordenadora de projetos do Depasa, Andreya Abomorad.

Além destes serviços na Avenida Getúlio Vargas, o Depasa realizará no domingo, 26, uma interligação na rede de esgoto no trecho entre as ruas Minas Gerais e Piauí, nas proximidades do Restaurante Esquina Verde, Centro. A interdição do trânsito neste local será de modo parcial.