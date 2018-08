Luiz Camolez deve assumir vaga de desembargador do TJ Acre

A Presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Denise Bonfim, por meio do Edital nº 18/2018, publicado na edição desta sexta-feira, 24, do Diário da Justiça Eletrônico (página 124), retificou os subitens 8.13 e 8.17.12 do Edital nº 12/2018, que versa sobre a abertura de processo de avaliação e seleção de candidatos para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de Estágio de Estudantes de Nível Superior, no âmbito da Comarca de Rio Branco.

De acordo com o novo Edital, para este certame, o candidato, ao finalizar a prova, deverá entregar o cartão de respostas devidamente preenchido ao fiscal de sala, devendo retirar-se do recinto, não podendo levar consigo o caderno de prova em nenhuma hipótese ou horário.

Ainda no Edital nº 18/2018, a desembargadora-presidente do TJAC determina que se acrescente ao documento anterior os subitens 8.17.13 e 8.17.14, asseverando que não será permitida a entrada na sala de candidatos portando alimentos, tampouco seu consumo durante a prova.

No mesmo sentido, Denise Bonfim aponta a permissão para que os candidatos entrem na sala portando água, para seu consumo durante a prova, desde que acondicionada em embalagens totalmente transparentes quanto ao seu conteúdo, e de modo que facilmente permita a verificação ou fiscalização.

Segundo o novo documento, o Poder Judiciário divulgará, na Internet, o gabarito preliminar e a prova realizada, no endereço eletrônico www.tjac.jus.br, no link específico do presente certame, a partir das 10 horas do dia 27 de agosto de 2018.

As provas serão aplicadas no próximo domingo (26), na União Educacional do Norte (Uninorte), com início às 14h, porém os candidatos devem comparecer ao local de prova com uma hora de antecedência, munidos documento com foto e com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Os portões do local serão fechados às 13h30.

É necessária a apresentação da Cédula de Identidade original. Mas, na falta do RG, conforme o item 8.2.1. do edital, os candidatos podem apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), carteira do órgão de classe, carteiras expedidas pelos comandos militares, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo novo, com foto).