Ulysses promete “Nova Revolução Acreana” em seu mandato

Um dia após a divulgação da pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IPOBE) em que apareceu com 43% das intenções de voto, o senador Jorge Viana, candidato à reeleição, amanheceu o dia nas esquinas de Rio Branco ao lado de voluntários e apoiadores distribuindo seu material de campanha. Ele diz que recebeu a notícia com humildade e incentivo para trabalhar ainda mais, apresentando suas propostas de trabalho.

Jorge afirma que sua candidatura à reeleição está vinculada ao trabalho que fez como prefeito, governador e agora, como senador. No Parlamento, Jorge Viana foi por sete anos consecutivos um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso. “Fruto de um trabalho propositivo e relevante para população”, acredita. É o caso da Proposta de Emenda à Constituição de autoria do parlamentar que torna o crime de estupro imprescritível. Um projeto aprovado por unanimidade no Senado Federal.

O senador destacou “que ninguém briga com pesquisa, mas quando estamos na frente, a melhor maneira de comemorar é trabalhando ainda mais e pedindo ajuda de todos para construir a vitória”. E assim Jorge Viana segue trabalhando e conversando com as pessoas, reafirmando e repactuando a luta de causas como as das mulheres, da agricultura familiar, mobilidade urbana, da cultura, do empreendedorismo e da juventude.

Sobre a política mergulhada em uma crise de credibilidade e desmobilização por conta de ação de alguns políticos, Jorge afirma: “Só com a boa política a gente vai resgatar o respeito. Não posso abrir mão de lutar e combater a má política. Nossa história sempre foi de conquistas coletivas e estar na frente, como mostram as pesquisas, só nos anima a seguir essa caminhada. A boa política constrói coisa boas para todos nós”, reitera.

O senador também se disse satisfeito com os resultados da pesquisa para governo e para a outra vaga ao Senado. Os dados apontaram o crescimento do companheiro de chapa Ney Amorim que saiu dos 18,5% atingindo 30% da intenção de voto. Para Governo, Marcus Alexandre lidera com 37% empatado com candidato do Partido Progressista (PP).

“Fico feliz com o resultado e confiante na resposta positiva do eleitor ao nosso trabalho”, declarou o senador que segue trabalhando pelo Acre e pelo Brasil. Ele destacou que é no Senado onde o Acre fica do tamanho de São Paulo e do tamanho do Rio Grande do Sul. Isso porque são três senadores para cada estado, igualitariamente. “Procuro ser a voz do Acre e do Brasil. O Senado não é um lugar de brincadeiras, não é um lugar de pessoas sem propostas e muito menos de oportunistas. Vou seguir trabalhando intensamente e espero contar com a confiança do povo acreano”.

Jorge acredita que boa política se faz com pé no chão, com humildade e muito trabalho. “Nosso povo sempre lutou pelas boas causas, sabe quem faz e trabalha. Eu sempre busquei honrar muito nossa história”, afirma.