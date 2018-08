Começa neste sábado, 24ª edição do Festival de Praia de Boca do Acre, no Amazonas

O pesquisador meteorológico Davi Friale informou que a entrada de ar polar vai despencar a temperatura neste final de semana no Acre, em Rondônia, em Mato Grosso, no Amazonas e, desta vez, até em Goiás, principalmente no sul e sudoeste goiano. Também ocorrerá queda brusca da temperatura nas planícies da Bolívia e da região de selva do Peru. As temperaturas mínimas, nestes estados, deverão oscilar entre 10 e 14ºC, dependendo do município, previu o pesquisador em seu site O Tempo Aqui.

Portanto, o sábado terá tempo extremamente instável, com céu encoberto, chuvas a qualquer hora e possibilidade de temporais, na maior parte da área que será atingida pela friagem. Pode haver recorde de frio No Acre, especificamente nas regiões de Rio Branco e Brasileia, os ventos de sudeste, típicos da friagem, começarão a soprar entre 8 e 12h da manhã, mas será na parte da tarde e, principalmente, no domingo, que ficarão intensos, com rajadas que deverão oscilar entre 30 e 60km/h.

A temperatura mínima, nesta parte do Acre, assim, com no sul e oeste de Rondônia, sul do Amazonas e sul e oeste de Mato Grosso, deverá oscilar entre 10 e 15ºC, dependendo do município.

As menores temperaturas serão registradas ao amanhecer de domingo, de segunda-feira e de terça-feira. É possível que ocorram novos recordes de frio de 2018, pois a penetração de ar polar será intensa