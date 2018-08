Candidaturas podem receber pedido de impugnação até hoje

O candidato da Frente Popular a governador, Marcus Alexandre Viana (PT), terá um sábado, 25, de agenda corrida na capital, sendo finalizada na vizinha Porto Acre.

Logo nas primeiras horas, o petista participa de encontro e caminhada com moradores do bairro Quinze, onde será inaugurado o comitê do Segundo Distrito.

Ainda pela manhã, Marcus tem agenda no bairro Xavier Maia. Às 11h o candidato governista tem encontro com apoiadores da área da saúde, educação e assistência social no Parque das Acácias.

À tarde, ainda em Rio Branco, Marcus Viana participa do lançamento de candidaturas a deputado de sua coligação. Pela noite a agenda é encerrada com a inauguração do comitê em Porto Acre.