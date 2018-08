Bope apreende quase 50 kg de maconha na Baixada da Sobral

A apreensão se deu no início da noite deste sábado (25), na Rua 5 de Junho, no bairro Boa União, na Baixada da Sobral. No total foram contabilizados 48 kg de produto entorpecente e um casal de namorados que estava na residência, que foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a versão contada pelos policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), a apreensão só foi possível após receberem uma denúncia anônima de que no local funcionava um tipo de depósito de entorpecente. Eles se deslocaram ao local e lá conseguiram realizar a apreensão.

Forma presos Ana Cláudia da Cunha Silva, de 32 anos e Ivo Gomes da Cunha Teixeira, de 30 anos. Os dois foram conduzidos a Delegacia de Flagrantes (Defla) e apresentados ao delegado de Polícia Civil de plantão.