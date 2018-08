Ulysses vai ao Juruá, e David Hall se reúne com sindicatos na capital

O candidato da Frente Popular ao governo do Acre, Marcus Alexandre Viana (PT), terá uma agenda intensa nesta sexta, 24, que vai de reuniões com lideranças indígenas ao setor produtivo do estado. Toda a agenda estará centrada na capital.

Logo cedo, o petista toma café da manhã com os moradores do ramal Bom Jesus, no Segundo Distrito. Às 9h Marcus participa do Encontro com Mulheres Indígenas, na Universidade Federal do Acre.

Às 17h, o candidato governista tem encontro com empresários e industriais na sede da Federação das Indústrias do Acre, Fieac.

À noite Marcus Alexandre segue para a última reunião, agora com seus apoiadores de campanha, na Baixada da Sobral.