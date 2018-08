Tribunal Superior Eleitoral atualiza aplicativo de denúncias de infrações eleitorais

Após seis meses de investigação, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco) deflagraram a operação Xeque Mate na manha desta sexta-feira (24). Foram dados cumprimento em 29 mandados judiciais no Acre, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, após a identificação de lideranças de uma facção criminosa atuante em nosso estado.

De acordo com um dos promotores responsáveis pelas investigações, Bernardo Albano, 25 pessoas foram presas e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos, em Rio Branco, Senador Guiomard e Tarauacá. As lideranças foram identificadas após a apreensão de documentos em presídios que detalhavam a forma como funcionava o tabuleiro do crime, desde o seu código penal a quem liderava a organização na região norte e até fora do país.

“A investigação detectou uma migração de lideranças desse tabuleiro do crime a partir do momento em que os líderes eram colocados em presídios de segurança máxima com bloqueadores de celular. Os liderados passaram a ser comandados por outras pessoas que se encontravam em liberdade, e também por pessoas que estavam em outros presídios que não tinham bloqueador e essas novas lideranças foram o nosso alvo da investigação já que estavam comandando crimes” disse Albano.

Durante as investigações, o Gaeco conseguiu também apurar a autoria de pelo menos cinco homicídios, sendo três ocorridos no mês de março em Rio Branco, um no município de Tarauacá e outro dentro do presídio Francisco D’Oliveira Conde (FOC).