Terremoto no Peru de 7 graus de magnitude atinge cidades do Acre

Um terremoto de intensidade 7.0, considerado de grande intensidade, foi registrado às 04:04 minutos desta sexta feira(24), na região do Parque Nacional del Manu, no Peru, e se espalhou no território brasileiro atingindo cidades do Acre.

O epicentro foi a 623 km da superfície e por causa da profundidade não causou riscos, apenas o abalo do solo.

Segundo o observatório sismológico da Universidade de Brasilia, o tremor não causou nenhum desastre.

O epicentro do tremor foi a 283 km de Rio Branco. Na capital do Acre, segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, Major Bombeiro Militar Claudio Falcão, nenhuma ocorrência relacionada ao tremor foi registrada.

Segundo ele, existem informações extra-oficiais de que o abalo foi percebido nas cidades de Sena Madureira e Santa Rosa, mas sem nenhuma situação agravante.

De acordo com site Apollo 11, responsável por aferir abalos sísmicos, desde 1979, foram registrados 3357 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 19 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 4 km, em 25/11/2015 e atingiu 4.7 magnitudes. O tremor mais significativo ocorreu em próximo à costa sul do Peru no dia 23/06/2001, a 657 km de distância do evento atual e atingiu 8.4 de magnitude. O tremor desta sexta equivale a explosão de 33 bombas atômicas.