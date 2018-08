O nome da oposição

O candidato ao governo acreano, senador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), será quem fechará o ciclo de sabatinas com os governadoráveis no ac24hora, hoje, ás 19.30 horas. Gladson (foto) é nos últimos vinte anos o candidato da oposição com maiores chances de vencer a eleição. Por mais incrível que possa parecer conseguiu montar uma aliança com os maiores partidos oposicionistas, onde seu nome não sofre qualquer tipo de contestação. Nas pesquisas vem alternando empates técnicos e vantagens numa disputa ferrenha com o candidato do PT. Na última eleição que disputou conseguiu bater por larga margem de votos a candidata apoiada pelo PT, que tinha a máquina estatal e da prefeitura da Capital na sua campanha. O seu principal reduto é o Vale do Juruá, mas conseguiu se firmar nos municípios das outras regionais, inclusive, no maior colégio eleitoral, Rio Branco. Será uma sabatina interessante. Para se saber quais seus principais projetos para o desenvolvimento do Acre.

FICHA-LIMPA

As pendências que tinham contra a candidatura do Gêmil Junior (PDT) já foram sanadas no Tribunal Regional Eleitoral do Acre, segundo Certidão do TRE que chegou à coluna. E como tal é ficha-limpa e vai disputar uma vaga de deputado estadual sem nenhum problema jurídico.

CANDIDATURA GARANTIDA

Quem também está com a candidatura à reeleição sem qualquer veto jurídico é a deputada estadual Leila Galvão (PT). Cumpriu todos os requisitos exigidos e com certeza terá o nome liberado na próxima análise dos documentos. Os impedimentos eram de tipificação sanáveis.

LARGADA DE CAMPANHA

Quem dá hoje ás 20 horas, no Segundo Distrito, a largada de campanha é a candidata à deputada federal, Vanda Denir (SD), que disputa no chapão da oposição uma vaga no chamado “pelotão de elite”, aqueles que têm mais chance de ganhar. Na última eleição teve 13.600 votos, praticamente só, e hoje tem um partido com uma chapa de candidatos á ALEAC lhe apoiando.

DESEMPENHO REAL

Na pesquisa do IBOPE o governador apareceu com 23% Ótimo/Bom. Este número é o que retrata a realidade da sua aceitação. Não se soma o Regular ao Ótimo e Bom. São pontos antagônicos.

NÃO DIMINUIRÁ A IMPORTÂNCIA

Mas, numa eleição em um Estado pequeno como o Acre, isso não reduz a importância do governador na disputa, afinal, tem mais de 3 mil cargos de confiança, estrutura de poder e a caneta na mão. A máquina estatal quando bem direcionada ajuda um candidato ao governo.

DESFAVORÁVEL NA ACEITAÇÃO

Embora a pesquisa IBOPE tenha dado um empate em 37% entre Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) e Marcus Alexandre (PT), um dado importante foi desfavorável ao Marcus, a sua Rejeição é bem maior do que a do seu principal adversário. Pesquisa se lê pela Rejeição. Ela é que revela quem tem mais chance de crescer.

ALGO IMPRESSIONANTE

Falando em pesquisa do IBOPE, chega ser impressionante os comentários negativos aos números do instituto, com as críticas baseadas que seus resultados nunca bateram com as urnas, no Acre. Mas pesquisa é assim mesmo, nunca se chegará a uma unanimidade favorável.

NÃO GANHA A ELEIÇÃO

Pesquisa não ganha eleição. Os candidatos a governador terão pouco mais de 30 dias para conseguir os votos dos eleitores. A batalha decisiva é nas ruas e não no número de pesquisa.

LEMBRANÇA

Lembro daquela pesquisa montada na reta final para inflar a candidatura já derrotada do então candidato ao Senado, Edvaldo Magalhães (PC doB), que alguns colegas publicaram e até hoje estão pagando parcelas de multas pesadas no TRE-AC, e o Sérgio Petecão (PSD), ganhou de capote.

BOLSONARO ASSUMIDO

O candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), é um eleitor e defensor das idéias do candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) assumido. Bittar está no bolo de candidatos com chance na corrida para as duas vagas de senador. Aliás, nunca vi uma disputa tão dura como a do Senado.

CONTINUA DESCOLADO

Com o Lula vivendo seus últimos dias de candidato a presidente, o TSE deverá lhe declarar inelegível no decorrer da próxima semana, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) continua liderando todos os cenários reais da campanha, com o Lula fora. É um nome provável no segundo turno.

CUMPRINDO O PAPEL

Em que pese a intranqüilidade de se morar em Rio Branco, apontada como a cidade mais violenta do país, as forças policiais continuam cumprindo o papel principal de combate ao crime organizado. Seja a PM ou Polícia Civil, todo dia prendem bandidos, apreendem armas e drogas. Se há algo que não se pode acusar a cúpula da segurança é de ser omissa.

FATOS A SE RESSALTAR

Dois fatos que ressalto como positivos nesta corrida para o governo estadual: as candidaturas do David Hall (AVANTE) e da Janaína Furtado (REDE). Não se intimidaram em enfrentar os candidatos medalhões e as suas poderosas estruturas. Só se muda a política dela participando.

DISPUTA DESPROPORCIONAL

É uma disputa desproporcional dos candidatos David Hall (AVANTE) e Janaína Furtado (REDE), contra os nomes dos grandes partidos, com núcleos em todos os municípios.

QUEBRANDO UM TABU

E a Janaína Furtado (REDE) quebrando um tabu de ser a primeira mulher candidata ao governo acreano. Na pesquisa do IBOPE já apareceu com 3% nas intenções de votos, que é um avanço.

TUDO MUITO CONFUSO

As próximas pesquisas poderão dar um norte mais claro na disputa das duas vagas de senador. Nos números do IBOPE as diferenças entre os principais concorrentes são muito pequenas.

FAZENDO POR ONDE

O deputado Heitor Junior (PODEMOS) faz por onde, para retornar a mais um mandato na ALEAC. Disputa com uma base de apoio ampliada em relação à eleição anterior e faz uma campanha certinha. Mesmo da FPA, nunca se furtou de fazer críticas e cobranças ao governo.

FATO DA CAMPANHA

A carreata promovida pelo prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), hoje, para lançar a candidatura do Ney Amorim (PT) ao Senado é o fato mais comentado da campanha, não só no município, mas, principalmente, dentro da cúpula do PT, que não engoliu a aliança.

FECHANDO O CICLO

O entrevistado de hoje às 19.30 horas, no ac24horas, ao vivo, será o candidato dos PROGRESSISTAS ao governo, senador Gladson Cameli, que fechará o ciclo. Pela primeira vez se promoveu uma sabatina ao vivo pela internet. Foi uma boa forma de contribuir à democracia.

ONDE POUCOS FORAM

O senador Sérgio Petecão (PSD) leva uma vantagem nesta sua luta pela reeleição: nesta campanha chegou aos lugares mais distantes do Acre, onde poucos políticos visitaram.

NENHUM BOI COM ABÓBORA

O que dá para se destacar entre os candidatos a governador é que não tem nenhum boi com abóbora. Todos os disputantes possuem boa qualificação profissional. Bom para democracia.

ZONA DE ACOMODAÇÃO

A pesquisa do IBOPE serviu para tirar a coordenação da campanha do candidato ao governo dos PROGRESSISTAS da zona de comodidade. Não se pode cantar vitória contra um candidato articulado e ativo como o Marcus Alexandre (PT), e ancorado na poderosa máquina do governo.

TEORIA DA CONSPIRAÇÃO

Não embarco na tese da teoria da conspiração de que o governador teria interferido no resultado da pesquisa do IBOPE. Isso é fantasia, delírio. Tipo o Sibá Machado (PT) com a CIA.

EMBARCO NA REALIDADE

Mas embarco na realidade de que os números não batem com a realidade das ruas.

FICOU ESCANCARADA

Não adiantam desmentidos, querer manter no anonimato, porque numa campanha tudo se sabe, principalmente, num Estado pequeno como o Acre em que o governante é de fácil acesso. O que acontece dentro do poder vaza em pouco tempo. Quase em tempo real. Refiro-me à disputa interna dentro do PT entre os grupos ligados ao senador Jorge Viana (PT) e ao deputado Ney Amorim (PT), candidatos a senador. As alianças pragmáticas do Ney Amorim (PT) com figuras políticas da oposição conseguiram tornar o ambiente interno um vespeiro. Não sei até que ponto poderá ou não ser contido. Vai depender das pesquisas. Não fala a verdade quem não reconhece ser o JV o candidato prioritário do Governo, até por o governador ser seu irmão. Vamos acompanhar e ver até que ponto a corda vai esticar.