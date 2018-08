No interior, Marcus diz que soluções não serão concebidas a partir da realidade da capital

A adimplência conquistada no começo da administração em 2013 colocou a prefeitura de Tarauacá em terceiro no ranking de transferências de recursos entre os municípios do Acre. Os dados são de 2015, e mostram que Tarauacá recebeu R$ 68.138.772,96 milhões. O Município ficou atrás apenas de Rio Branco, a capital, e Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre. Até 2014, Sena Madureira era a terceira no volume de transferências, mas perdeu esse status. Tarauacá teve R$ 12 milhões a mais em recursos que a cidade do Vale do Iaco.

O prefeito Rodrigo Damasceno (PT) comemora a evolução da prefeitura e enumera três principais razões para esse aumento: adimplência, esforço na busca por parcerias e projetos tecnicamente bem elaborados.

O prefeito também destaca a parceria com a bancada federal do Acre em Brasília. Ele afirma que independentemente da coloração partidária todos têm se mostrado parceiro do Município destinando emendas para diversas áreas.

“Destaco dentro os investimentos aquisição do nosso Barco Hospitalar, reforma e construção da Concha Acústica na Praça Municipal, revitalização do canteiro central da avenida Antônio Frota, quadra poliesportiva Coberta para o Bairro do Corcovado, trator de esteira para atuar na recuperação de ramais e destoca, aquisição de mais um caminhão para escoamento da produção e barcos para as comunidade indígenas. Além do Posto de saúde do Tauari, reforma de Postos e recurso do PAB para financiar nossas ações. Agradeço a todos os Parlamentares pela ajuda. Agora estamos na luta pela liberação dos recursos de 2015. Estamos entregando obras, vamos continuar as obras em andamento e já temos novos Investimentos para seguir trabalhando”, conclui Damasceno.