MP e Polícia deflagram Operação Xeque-mate no Acre, RN e MT

Na manhã desta sexta-feira, 24, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Civil deflagraram a Operação Xeque-mate.

Os alvos são integrantes de uma organização criminosa com atuação no Acre, outros estados brasileiros e até fora país. A Operação foi batizada de Xeque-mate por desarticular os principais líderes da facção dentro e fora dos presídios.

Foram cumpridos 29 mandados judiciais, sendo 25 de prisão, e quatro de busca e apreensão, em Rio Branco, Senador Guiomard e Tarauacá. A operação ocorreu simultaneamente no Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul, a partir do apoio dos Gaecos desses estados, que também colaboraram para a identificação dos criminosos que atuam fora do Acre.

Logo mais, às 9h, membros do MPAC, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Polícia Civil, Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e da Polícia Militar irão falar sobre a Operação durante coletiva de imprensa, no auditório do MPAC.