Em clima morno, primeira semana de campanha teve como marca dados do Ibope

A primeira semana que marcou o início da campanha eleitoral de 2018 tinha tudo para acabar fria e sem graça na disputa para o governo do Acre, não fosse a divulgação da pesquisa Ibope/Rede Globo na última quarta-feira (22).

Se até então o clima de pleníssima confiança entre os militantes da candidatura de Gladson Cameli (PP) e de pouco entusiasmo entre os simpatizantes de Marcus Alexandre (PT) prevalecia, tudo mudou com a revelação do empate técnico registrado pelo instituto.

Conforme ac24horas mostrou nesta quinta (23), a divulgação dos dados acirrou os debates em particular nas redes sociais. Os mais insatisfeitos são os apoiadores de Cameli, descrentes com a rápida ascensão de Marcus Alexandre. Já para os petistas, o Ibope deu um gás a mais para caçar os votos.

Não fosse esse “empurrãozinho” do instituto, a primeira semana de campanha acabaria morna e sem graça. Os primeiros dias dos candidatos foram dedicados a Cruzeiro do Sul e demais municípios do Vale do Juruá.

Como na quarta (15) houve uma peregrinação de políticos em busca dos votos dos devotos de Nossa Senhora da Glória, reunidos no Novenário, governistas e oposicionistas deram a largada na busca dos votos por ali mesmo. Até o último domingo, os candidatos ao Palácio Rio Branco ficaram concentrados na região.

Com promessas de uma campanha “paz e amor”, Marcus e Gladson têm evitado ataques diretos um ao outro. As críticas surgiram mais do lado petista. Marcus Alexandre por vezes ironizou a “terceirização” da entrega do registro de candidatura e do plano de governo do adversário; Gladson preferiu não responder.

As principais propostas apresentadas nestes sete dias estiveram mais voltadas para o setor rural. O candidato do PP prometeu até mesmo anistiar todas as multas aplicadas pelos órgãos ambientais do estado aos produtores rurais.

Por sua vez, Marcus Viana tem como promessa fortalecer as políticas para o setor, criando uma única secretaria concentrando todas as ações para o fomento do agronegócio. Outro enfoque do governista nessa largada foi a temática da segurança, ao reunir em hotel da capital um grande número de “operadores” desta área.