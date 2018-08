URGENTE: Ex-secretários, deputados e ex-prefeitos têm candidaturas impugnadas pelo TRE do Acre

Com apenas seis dias de campanha eleitoral, a corrida pelo comando do Governo do Acre parece ter começado a todo vapor. Segundo pesquisa Ibope, encomendada pela Rede Amazônica, os candidatos Gladson Cameli (PP) e Marcus Viana (PT) estão, tecnicamente, empatados com 37% das intenções dos eleitores acreanos. Somados, ambos teriam a preferência de 74% do eleitorado.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), sob o número 08479/2018, e no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número 00533/2018. A divulgação foi feita na tarde desta quarta-feira, dia 22, pela Globo News, emissora de TV fechada. Nem com a margem de erro, de três pontos, os candidatos teriam um placar diferente.

Na sequência do ranking, Coronel Ulysses Araújo (PSL) aparece com 8% das intenções. Em seguida, Janaína Furtado (Rede), marca 3% da preferência dos eleitores acreanos. O candidato David Hall (Avante), tem 1 das intenções. Enquanto isso, brancos ou nulos chegam a 7%, e os que não sabem, ou não quiseram responder, também somam 7%.

Segundo a pesquisa, foram ouvidas, entre os dias 812 eleitores entre os dias 18 e 21 de agosto.