STJ aprova aumento de 25% em aposentadoria de quem precisa de auxílio de cuidador; saiba mais

O Departamento de Arbitragem da CBF mostrou que deseja isenção e transparência na arbitragem da partida de volta entre Atlético x Cuiabá, que vai definir quem sobe para a série B em 2019.

A entidade escalou o arbitro FIFA Luiz Flavio de Oliveira,, um dos melhores profissionais do apito na atualidade.

Com ele virá também os assistentes e o quarto arbitro, que durante toda a série C nos jogos do Atlético em casa esse papel ficou sob a responsabilidade do acreano Fábio Santos.

Até o observador da partida, profissional que tem a missão de fiscalizar a atuação da arbitragem vem de fora. Este ano, em todos os jogos nacionais a CBF escalava Josemir Raulino ou Gilsomar Lopes, os dois acreanos credenciados na entidade.

Atlético x Cuiabá se enfrentam na briga pelo acesso na próxima segunda-feira (27), no jogo de volta. No primeiro, os cuiabanos venceram por 2 x 0 e podem perder até por um gol de diferença que ficam com a vaga.

A partida está marcada para às 19h no Florestão.