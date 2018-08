“Rapper da Paz” é alvo de mais um mandado de prisão por homicídio

O Tribunal Regional do Trabalho da 14º Região, sediado em Porto Velho e com atuação para Acre e Rondônia, emitiu nota de pesar pela morte da desembargadora Maria Cezarinete de Souza Angelim, do Tribunal de Justiça do Acre. Ela era irmã da desembargadora do Trabalho do TRT-14 Maria Cesarineide de Souza Lima.

“O Regional manifesta suas condolências e solidariedade à família, bem como aos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre pela perda irreparável”, diz a nota, que antes apresenta uma biografia resumida da atuação da desembargadora em sua carreira no Judiciário acreano. Entre 2015 e 2017, Maria Cezarinete Angelim ocupou a presidência do TJ Acre.