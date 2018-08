Prefeito Mazinho anuncia que fará carreata na sexta para candidatura de Ney Amorim

Quem for amador passe longe, porque o jogo é de profissional e agora é que começou a esquentar. O sistema é bruto! O prefeito Mazinho Serafim (MDB) anunciou ontem que, amanhã estará fazendo uma grande carreata do lançamento da candidatura do deputado Ney Amorim (PT), como um dos candidatos ao Senado que terá o seu apoio na eleição. Está sendo organizada uma das maiores carreatas já vistas em Sena Madureira, diz. “Meu apoio é público é vou mostrar que o Ney Amorim é um dos meus candidatos. Na outra vaga de senador vou apoiar o Sérgio Petecão”, comentou um eufórico Mazinho. No sábado fará a festa de lançamento da candidatura da mulher Meire Serafim (MDB) à deputada estadual com a presença do candidato ao governo, Gladson Cameli (PROGREESSISTAS). A aliança Ney Amorim (PT) e Mazinho Serafim (MDB) é o fato que mais está movimentando o debate político dentro da oposição e da FPA. A dobrada é nitroglicerina pura. Em Sena Madureira não tem fato político mais comentado no momento.

DIGA LÁ QUE EU VOU

Liguei para o senador Sérgio Petecão (PSD), lhe perguntando se estará presente na carreata de amanhã em Sena Madureira. Resposta: “diga lá que eu vou, claro que estarei presente”.

CENTRO DO FURACÃO

Sena Madureira se tornou o centro do furacão desta eleição. O senador Jorge Viana (PT), descontente com os rumos da disputa majoritária do PT no município, prometeu assumir o comando da campanha. O município virou desde as últimas eleições num reduto da oposição.

DEIXANDO SE TOMAR PELA EMOÇÃO

O senador Jorge Viana (PT), comandante calejado de tantas batalhas políticas, está se deixando tomar pela emoção. Pelos bastidores de uma campanha dura. O certo é dedicar tempo integral a conseguir a sua reeleição. No momento em que divide este tempo com mais uma missão que não deve ser sua, é complicado. JV está trocando a cautela pela ansiedade.

REVOLTA VERMELHA

Em apoio ao candidato Jorge Viana (PT) e protesto contra a aliança Mazinho Serafim (MDB)-Ney Amorim (PT), os petistas de Sena Madureira criaram o grupo “Petistas Autênticos”, para trabalhar apenas a campanha do JV. Como será este desfecho dentro do PT? Eu, não sei! Mas não tende a ser pacífico em hipótese alguma. Disso eu tenho a certeza, pelo que já acontece.

GRATA SURPRESA

O deputado federal Alan Rick (DEM) tem sido uma das gratas surpresas neste seu primeiro mandato. Defendeu com vigor a pauta a favor da vida, contra o aborto, identidade de gênero, e assumindo outro temas polêmicos sendo pelo fim do desarmamento e a diminuição da maioridade penal. Conseguiu inserir os formados em Medicina no exterior no programa “Mais Médicos”, e direcionou as suas emendas para áreas carentes como a Saúde, Segurança e Urbanização. Não foi uma banana no exercício do mandato. E isso é muito positivo.

NÃO DEMITE

Na sabatina do ac24horas, o candidato ao governo do PT, Marcus Alexandre, deixou claro que, não cortará o número de cargos comissionados, hoje são 2 mil e 100, caso venha a ser eleito. Considera que o pagamento dos comissionados não tem peso no valor dos gastos com pessoal. Em suma, manterá toda a pesada máquina petista se vier a vencer a eleição.

PONTOS DA ENTREVISTA

Ainda na mesma entrevista, Marcus Alexandre fez fartos elogios ao seu vice Emylson Farias (PDT) e ao trabalho do governador nos seus dois mandatos. Não se comprometeu com reajustes salariais, com a equiparação de salários entre PMs e Policiais Civis e nem com a readmissão imediata dos demitidos do Pró-Saúde. Também fez uma defesa aberta do atual modelo econômico dos vinte anos de governos petistas. Acredita que conseguirá reverter a desvantagem nas pesquisas. No IBOPE já apareceu num empate técnico.

FATO A SE RESSALTAR

A desenvoltura dos candidatos ao governo na sabatina do ac24horas tem sido um ponto alto. Tanto foi assim com o Coronel Ulisses Araújo (PSL), com o Marcus Alexandre (PT) e David Hall (AVANTE). Hoje a entrevistada será a candidata Janaína Furtado (REDE) e amanhã Gladson Cameli (PROGRESSISTAS). O ac24horas está dando a sua colaboração para a democracia.

PT-PCDOB

Ou fazendo três ou quatro deputados, a disputa das vagas na aliança PT-PCdoB para deputado estadual ficará centralizada nos candidatos Daniel Zen (PT), Leila Galvão (PT), Jonas Lima (PT), Lourival Marques (PT), Jackson Ramos (PT), Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Jenilson Lopes (PCdoB). São sete concorrentes brigando por três ou quatro vagas. Uma briga que será feroz.

CAMPANHA ORGANIZADA

O candidato à Câmara Federal, deputado Nelson Sales (PROGRESSISTA), chegou na reta final da campanha com o trunfo de ter se organizado bem nas alianças, na pré-campanha. Montou um leque de apoios para ter votos espalhados pelo Estado. O Nelson não está fora deste jogo.

JOGAR CONVERSA FORA

Os dirigentes dos partidos da coligação que apóia a candidatura do candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), se reuniram ontem para tentar uma fidelidade no voto para senador. Foi mais um encontro para jogar conversa fora, tudo continuará como está.

SEGUNDO VOTO É INFIEL

O segundo voto para senador passa longe da fidelidade partidária. Os candidatos a estaduais fecham no apoio só depois de montarem uma parceria com os candidatos ao Senado. Não há como conter mais porque a porteira já foi aberta para acordos entre candidatos da oposição e da FPA.

VELHO LOBO OTIMISTA

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) se disse ontem otimista com o que está vendo nas ruas a favor da candidatura de Gladson Cameli (PROGRESSISTAS). Diz que há um voto espontâneo a favor do candidato da oposição. O Flaviano é muito frio nas suas análises.

QUADRO EMBOLADO

Nem com toda a sua experiência política o deputado federal Flaviano Melo (MDB) arriscou a dar um palpite para a disputa das duas vagas de senador. “Está muito embolado”, comentou. Mas ressalvou se o candidato ao governo subir mais os índices pode eleger os dois senadores.

CONTINUA O MESMO

As pesquisas do IBOPE continuam a ser as mais contestadas no Estado. Talvez pelo fato de ter errado todas até aqui. Seus números nunca batem com o percentual das urnas. Dava o atual governador vencendo disparado e ganhou por uma mixaria de votos de votos dum Tião Bocalom duro, sem dinheiro nem para santinho. Por isso, tenho cautela com seus números.

VIROU UMA CIRANDA

As primeiras rodadas de pesquisas mostraram um empate técnico, as que vieram em seguida uma boa margem de vantagem do Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) e a mais recente do IBOPE um empate entre Cameli e Marcus, ambos com 37% das intenções de votos. A eleição virou uma ciranda de sobe e desce. Sempre tenho batido na tecla que não há nada decidido.

NÃO BRIGO COM PESQUISA

Estou entre os que não brigam com as pesquisas. Acatar ou não é problema dos candidatos a governador. Vamos ver como virão as próximas pesquisas a serem publicadas. Mas não há como considerar estranho o resultado do IBOPE, quando os números já circulavam entre as figuras de proa do poder há três dias. Mas isso é uma preocupação para quem disputa o governo.

DEBATE FEROZ

Há um debate feroz nas redes sociais sobre a denúncia de um pesquisador revelando cooptação para fraudar os dados de uma pesquisa inexistente em Tarauacá, que estaria para ser divulgada. É um fato grave, está nas redes sociais o que coloca em xeque os resultados. Essa, eu não publico, eu estou fora! Pelos fatos já denunciados perde a credibilidade total.

LEMBRA MUITO

Lembra muito aquela pesquisa de 10 dias antes da eleição para o Senado, em que o Edvaldo Magalhães (PCdoB) aparecia virando o jogo, e quando as urnas abriram levou uma surra do Sérgio Petecão (PSD). Se há algo que a experiência me ensinou, foi não aceitar ser usado.

PAULEIRA VIOLENTA

Há uma pauleira violenta nas redes sociais desacreditando a recente pesquisa do IBOPE.

ERROU QUE APOSTOU

Errou quem jogou as suas fichas de que o candidato Marcus Alexandre (PT) descolaria sua imagem da do atual governador. No ac24horas o encheu de elogios como se fosse o melhor governante da história do Acre. Se tem uma coisa que não discuto, é o gosto pessoal.

NÃO FICOU ÓRFAO

O candidato Márcio Bittar (MDB), não ficou órfão, em Sena Madureira. Perdeu o apoio do prefeito Mazinho Serafim (MDB), mas equilibrou, com uma aliança com a ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB), deputados Nelson Sales (PROGRESSISTAS) e Géhlen Diniz (PROGRESSISTAS).

MERECE RESPEITO

O deputado federal Léo de Brito (PT) merece respeito, mesmo dos que não concordam com as suas idéias, porque tem sido um parlamentar fiel ao seu partido. Não fugiu das discussões dos temas nacionais mais polêmicos. É natural, pois, que venha a ser candidato prioritário no PT.

ACIRRA O DEBATE

Mais uma vez o contestado IBOPE vira alvo na política acreana de debates acirrados na eleição de governador. Pesquisa é momento, não elege ninguém, serve no máximo para dar um norte. Quem quiser acreditar que acredite. Mas o fato de errar reiteradamente os percentuais das últimas eleições é que motiva as críticas ao IBOPE. Haverá sempre elogios dos que estão na frente e protesto dos que estão atrás. Como houve um empate técnico na pesquisa do IBOPE nenhum dos lados pode comemorar. E segue o jogo. E segue a eleição. Mesmo com fatos estranhos, muito estranhos. Nenhum segredo resiste 24 horas em Rio Branco.