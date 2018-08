Polícia prende suspeitos de matar ex-presidiário no município de Tarauacá

A amamentação é o principal laço familiar e fonte de alimento de todos os recém-nascidos durante os seis primeiros meses de vida, em alguns casos, as mães utilizam o aleitamento até os 3 – 4 anos de idade. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional.

Devido à grade importância da lactação a Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria Municipal de Saúde, já estar realizando em suas unidades de saúde e continuará até o final do mês de agosto orientações sobre o aleitamento materno. As equipes estarão realizando palestras, entregando cartazes com orientações e dialogando sobre a importância da lactação.

Benefícios da amamentação

O leite materno é um alimento completo, é de mais fácil digestão do que qualquer outro leite e funciona como uma vacina, pois é rico em anticorpos, protegendo a criança de muitas doenças como diarreia, infecções respiratórias, alergia, diminuem o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade. Além disso, é limpo, está

sempre pronto e quentinho. Sugar o peito é um excelente exercício para o desenvolvimento da face da criança, ajuda a ter dentes bonitos, a desenvolver a fala e a ter uma boa respiração.

Recomenda-se que a criança seja amamentada na hora que quiser e quantas vezes quiser. Nos primeiros meses, é normal que a criança mame com frequência e sem horários regulares, um bebê em aleitamento materno exclusivo mama de 8 a 12 vezes ao dia. Muitas mães costumam interpretar esse comportamento normal como sinal de fome do bebê, leite fraco ou pouco leite, o que pode resultar na introdução precoce e desnecessária de complementos.