O tempo e a nota

Dos 17 vereadores de Rio Branco, três são candidatos a deputado estadual e três concorrem a vagas na Câmara dos Deputados.

Os vereadores Roberto Duarte (MDB), Célio Gadelha (PSDB) e Jackson Ramos (PT) disputam cargo no parlamento estadual; Manuel Marcos (PRB), N. Lima (PSL) e Railson Correia (Podemos) entraram na corrida pela Câmara Federal.

Os vereadores candidatos saem para a disputa na busca óbvia por um mandato de maior expressão cuja estrutura consegue atender a um número maior de apoiadores.

O emedebista Roberto Duarte é cotado na opinião pública como um forte candidato. Se consolidou nos quase dois anos na Câmara de Vereadores como o principal nome da oposição. Sabe fazer barulho e aparece bem em pautas positivas.

Como qualquer médico atuante, Jakson Ramos, primeiro-secretário da Casa, é outro forte candidato a uma vaga na Assembleia. Possui um grupo grande e consolidado, porém, deve enfrentar a mesma dificuldade de Roberto Duarte: os nomes fortes de sua própria legenda.

O tucano Célio Gadelha não é cotado como favorito. Será uma surpresa sua eleição. É que a atuação do candidato como vereador é tímida e sem tanta expressão.

Entre os candidatos a deputado federal, o vereador N. Lima chega com um discurso “bolsonariano”. Fã de carteirinha do presidenciável Jair Messias Bolsonaro (PSL), o vereador se autoproclama conservador, a favor do armamento e pregador dos bons costumes.

Railson Correia é da região da Baixada da Sobral, mas com forte ligação umbilical com Cruzeiro do Sul e durante o pleito colou sua imagem a do irmão, o deputado estadual Raimundinho da Saúde, seu correligionário.

Já Manuel Marcos, presidente da Câmara, é o melhor cotado entre os vereadores candidatos a deputado federal. Conta com a união de uma instituição religiosa a seu favor e é candidato único do PRB, partido que tem 15 candidatos a deputado estadual, dois deles, Doutora Juliana e André Vale, concorrendo à reeleição. O pastor tem outro importante aliado, o deputado Josa da Farmácia, na região do Juruá.

Na avaliação do cientista político Nilson Euclides, os vereadores com mais entrada nas comunidades e com estrutura podem surpreender principalmente na disputa por vaga na Assembleia Legislativa.

Para ele, o caminho de um vereador para a Câmara dos Deputados é bem mais difícil por causa do volume de votos.