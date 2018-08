“O povo quer trabalho e a chance de um futuro melhor”, diz Ney Amorim em entrevista

O deputado Ney Amorim, o candidato ao Senado que registrou o maior índice de crescimento nas intenções de voto nas últimas, tornou a defender que é preciso buscar o desenvolvimento regional, baseado na vocação produtiva do Acre.

Descobrir as potencialidades econômicas do estado e a partir daí criar um planejamento estratégico para o desenvolvimento da atividade produtiva é o grande objetivo de Ney Amorim no Senado.

Na primeira entrevista como candidato concedida para ao jornalista Tião Silva, do Bom Dia Rio Branco, na TV Rio Branco, na manhã desta quinta-feira, 23, Ney Amorim ressaltou que é preciso contar com órgãos de excelência como o Sebrae, por exemplo, “para detectar a nossa vocação produtiva”.

“Com o foco correto, com a vocação produtiva identificada, podemos criar políticas públicas de incentivos e, tanto atrair novos investidores, como também possibilitar que o nosso povo, o empresário acreano, aquele que é da nossa terra e quer empreender, possa ter os elementos necessários para gerar emprego, renda e oportunidades”, afirmou Ney Amorim, cujo nome é o que mais cresce na preferência do eleitorado para o Senado da República, de acordo com as pesquisas publicadas desde o início da pré-campanha.

Ney Amorim enfatizou que “o povo quer trabalho e a chance de um futuro melhor”. Ele entende que “as próximas gerações irão nos cobrar se não voltarmos nossos olhos para esse problema”.

E para endossar o que afirma, ele cita o fato de que “a economia do estado está hoje calcada, ainda, no serviço público. Só 9% do nosso PIB (que é a soma de toda a riqueza produtiva do Acre) vêm da indústria de transformação. Menos de 10% vem do agronegócio, enquanto que 42% de toda a nossa riqueza é alicerçada em impostos e na administração pública”.

“E isso preocupa, na perspectiva de futuro”, pontua Ney Amorim. “Por isso, buscar o desenvolvimento econômico do estado é o caminho para obtermos resultados no curto e no médio prazo”, completa o candidato.