Em municípios de potencial agrícola, Marcus apresenta propostas para o setor

Durante sua agenda nos municípios de Plácido de Castro e Acrelândia, que juntos representam a principal fronteira agrícola do estado, o candidato da Frente Popular ao governo, Marcus Alexandre Viana (PT), fez a apresentação das propostas de seu plano de governo para o setor rural. Ainda nas duas cidades, ele inaugurou os comitês de campanha da coligação governista.

Em Acrelândia, para a plateia que compareceu ao evento, Marcus Alexandre falou das proposições de seu programa de governo. “Ações que incluem assistência técnica, mecanização, produção, abastecimento, defesa sanitária e outras serão lideradas pela Secretaria de Produção, que terá forte presença em Acrelândia, que tem essa forte vocação rural”, afirmou o petista.

O prefeito, Ederaldo Caetano, e o ex-prefeito Jonas Dales, presentes na inauguração do comitê de campanha da FPA, agradeceram pelos benefícios que os governos do PT proporcionaram à cidade, como a eletrificação rural e a Estrada do Produtor. “Agora é hora do Marcus Alexandre dar continuidade a essas ações, por acreditar nisso que nós apoiamos essa candidatura”, defendeu Caetano.

O agricultor e comerciante João dos Santos Sarmento, filho do fundador de Acrelândia, surgido em 1979, Santos Sarmento, declarou que toda sua família apoiará a candidatura do petista. “Meu pai abriu no terçado esse pedaço de terra que hoje é Acrelândia, e nós queremos que essa cidade se desenvolva cada vez mais e Marcus Alexandre é a certeza desse crescimento”, afirmou ele.

Marcus Alexandre esteve acompanhado de seus dois candidatos ao Senado: Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT).