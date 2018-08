Candidatos não questionam os números de pesquisa do Ibope

Durante caminhada ao lado de sua militância no Mercado Elias Mansour na manhã desta quinta-feira, 23, o candidato a governador pelo Progressistas, Gladson Cameli, comentou a pesquisa Ibope/TV Acre em que ele aparece empatado com o petista Marcus Viana com 37% das intenções de voto.

“Isso demonstra a força da população e a vontade da mudança. O Ibope consolida o resultado que todas as últimas pesquisas anteriores já mostraram: estamos na liderança”, agradeceu o candidato.

Nesta quarta-feira, 22, Cameli esteve no bairro Mocinha Magalhães e à noite se reuniu na Federação das Indústrias com empresários locais.

“Sabemos que essa eleição será histórica e por isso precisamos encarar uma caminhada longa, às vezes difícil mas que no final trará o resultado que o nosso povo deseja”, disse ele.

Pesquisa mostra que disputa não está decidida e aponta polarização, diz Marcus Viana

O candidato da Frente Popular ao governo do Acre, Marcus Alexandre Viana (PT), disse ter recebido com humildade os resultados da pesquisa Ibope.

Para Marcus Viana, os dados sinalizam que a eleição não está decidida, criticando o clima do já ganhou que vinha prevalecendo entre os oposicionistas. Segundo o petista, o Ibope aponta para a polarização da corrida pela sucessão de Sebastião Viana entre ele e o senador do PP.

“A campanha está apenas começando, estamos fazendo a nossa parte. O resultado [da pesquisa] serve de estímulo para todos nós de que não há nada decidido, como algumas outras pesquisas apontavam, dizendo que já havia candidatos com números expressivos na frente. O que todos veem é uma campanha polarizada”, diz Marcus Viana.

De acordo com ele, o resultado não muda sua estratégia de campanha de realizar peregrinações pela capital e o interior em busca de voto, defendendo que o eleitor escolha o “candidato mais bem preparado” e que apresente “propostas consistentes”. “Recebemos a pesquisa como um incentivo para continuar como estamos.”

Gladson e Marcus são os mais privilegiados no processo, diz Hall sobre pesquisa Ibope

O candidato David Hall (Avante), que tenta o comando do Palácio Rio Branco, comentou na manhã desta quinta-feira, dia 23, a pesquisa Ibope/Rede Amazônica. No entendimento de Hall, o resultado da pesquisa mostra que as demais candidaturas ainda não conseguiram por fim à polarização entre os dois candidatos, que, como disse, se mostram como mais privilegiados em estrutura no processo eleitoral.

“Eu acredito que possa, sim, retratar uma opinião de momento. Ela revela mais que isso, revela que não conseguimos avançar no sentido de quebrar essa polarização. As duas candidaturas que estão postas revelam um sistema que está carcomido. São privilegiados os grandes partidos, as grandes estruturas, o maior tempo de televisão”, comenta.

Na sequência, em terceiro lugar, a pesquisa mostra o Cel Ulysses Araújo (PSL), somando 8% das intenções. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) sob o número 08479/2018, e no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 00533/2018. A margem de erro é de três pontos para mais, ou para menos.

Segundo o Ibope, Janaína Furtado (Rede) marca 3% da preferência dos eleitores acreanos. O candidato David Hall (Avante) tem 1% das intenções. Enquanto isso, brancos ou nulos chegam a 7%, e os que não sabem, ou não quiseram responder, também somam 7%.

A reportagem não conseguiu falar com o Cel. Ulysses Araújo, que não atendeu às chamadas do portal.. O celular de Janaína Furtado estava desligado pela manhã.