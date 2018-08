Shopping Popular, enfim, será concluído

A obra do Shopping Popular, que era o carro-chefe da gestão da última administração municipal e que se arrasta por mais de dois anos, com data de inauguração marcada e desmarcada, caminha rumo a um final feliz para os camelôs, que serão os permissionários. Tentaram culpar o presidente Michel Temer pela incúria, mas a obra começou no governo Dilma. A bancada federal do PT também falhou na liberação de verbas para pôr fim ao elefante branco. Ficou só na promessa. Foi preciso agora a prefeita Socorro Neri (foto) assumir, se compadecer dos camelôs cansados de promessas e da longa espera, tomar as rédeas e contratar um empréstimo de 14, 5 milhões junto ao Banco do Brasil para que a conclusão venha a acontecer o mais rápido possível. A Socorro tem dado uma aula nestes poucos meses à frente da prefeitura de Rio Branco em muitos medalhões da política acreana de que, jamais se pode prometer obras públicas que não possam ser concluídas. Por conta disso é que a Socorro, a cada dia que passa vai ampliando a sua imagem de uma boa gestora, para o bem da população. Um gestor não se credencia pela promessa, mas por seu cumprimento. Ponto final.

ATUANDO COM FIRMEZA

Continuamos a Capital mais violenta. Mas, a equipe de Delegados e policiais sob o comando do secretário Vanderlei Thomas tem atuado com firmeza no combate ao crime. Quase todos os dias, são elucidados crimes, registradas prisões e acontecem apreensões de drogas e armas.

PORTA ARROMBADA

Poderíamos ter hoje uma cidade menos violenta se o tipo de ação que está sendo desenvolvida hoje na Segurança, tivesse acontecido no primeiro governo do atual governador. Deixaram para colocar a tranca depois que a porta foi arrombada. Agora, Inês é morta.

PEGOU MAL

Se essa transferência do Delegado de Polícia Henrique for verdade que está acontecendo como perseguição política, por ter comparecido à convenção do candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PP), é um ato que merece reprovação, fere uma liberdade individual e atinge a democracia. Não importa o cargo, cada um vota em quem bem entender. Se a transferência acontecer vai confirmar que se deu por questões políticas e pegará muito mal.

NESTA TUBA TEM GATO?

Figuras da cúpula do governo espalhavam ontem pela manhã que, a pesquisa do IBOPE, que será divulgada hoje, pela TV-ACRE, virá com números favoráveis ao candidato Marcus Alexandre (PT). Égua! Já sabiam os números antes da revelação? Nesta tuba tem gato?

COMO DIGO SEMPRE

Como digo sempre, pesquisa, quando feita com isenção, retrata o quadro de momento. Nada além. Não tem o poder de ganhar a eleição. Falando em pesquisa, o instituto DATA-CONTROL está em fase final de fechamento de uma coleta de entrevistas que atinge todos os municípios.

NEM É O IBOPE

Não é o IBOPE ou outro instituto de opinião pública que decidirá a eleição de governador.

NÃO ESTÁ EM JOGO O CARÁTER

Fica difícil ao candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), defender mudanças que possam reduzir os índices de violência no Estado e na Capital mais violenta do país. O seu vice Emylson Farias (não discuto sua honra e nem seu caráter) fracassou na política de combate ao crime.

OITO ANOS

Foram oito anos do atual governo, principal aliado do Marcus, e a violência só cresceu.

PASTOR DOS VOTOS

O candidato a deputado federal Eber Machado (PDT) virou Pastor evangélico de uma hora para a outra com o começo da campanha e danou-se a pregar nas igrejas. Entre as pregações, os gritos de aleluia, Eber não se esquece de mesclar um pedido aos fiéis, para que votem nele.

ESTRATÉGIA ARRISCADA

É uma estratégia arriscada do Eber Machado (PDT) centrar a campanha só nos evangélicos.

SEXO DOS ANJOS

Os presidentes dos partidos da coligação que apóia a candidatura do Gladson Cameli (PROGRESSISTA) se reúnem hoje na sede do MDB para debater a unidade na chapa do Senado. Típica discussão do sexo dos anjos. Ganhariam mais estando nas ruas pedindo votos.

BUROCRACIA POLÍTICA

Este é um tipo de miudeza que tinha de ser resolvido na pré-campanha. O que se tem notado na coligação do Gladson Cameli (PROGRESSISTA) é certo acomodamento com uma eleição que ainda não ganharam. Não entenderam estarmos pouco mais de um mês da votação?

CORTE RASO

O candidato a governador pelo PSL, Coronel Ulisses Araújo, prometeu um corte raso neste paquiderme em que se transformou a máquina estatal do Acre, deixando apenas 8 secretarias e reduzindo em 50% os cargos de confiança. O governo não pode ser um aparelho político.

APERTO GERAL

Um amigo meu em cargo do primeiro escalão do governo me contou uma ontem num rápido bate-papo que, aconteceu mesmo o que a coluna tinha noticiado: aperto geral nos secretários e comissionados para não deixar o senador Jorge Viana (PT) ser derrotado. Irmão é irmão!

NEM BURRO E NEM CEGO

Uma coisa o candidato ao Senado, deputado Ney Amorim (PT), não é: burro. Sabe como o jogo está sendo jogado. Se parar de fazer alianças com os candidatos da oposição se ferra. É a única válvula de escape nesta briga. Ou ultrapassa os muros do PT com alianças ou se complicará.

CAMPANHA ATIVA

O candidato do PT ao governo, Marcus Alexandre, tem mantido uma agenda ativa com reuniões com entidades organizadas da população, feito visitas aos bairros, numa corrida de poucas paradas. Sabe que esta é a eleição mais difícil da sua vida e tem acelerado o ritmo.

CONTINUO NA MESMA TECLA

Continuo na mesma tecla de que esta eleição para governador e para senador não está decidida. Os encaminhamentos para a vitória começam agora. A divulgação terá um peso fundamental nesta reta final de campanha. Principalmente nos Sites e demais redes sociais.

BLIDAGEM BURRA

É um erro, uma burrice, a blindagem de acesso aos candidatos, pelos seus assessores. E não se quebram pontes de parcerias em meio de uma caminhada difícil e imprevisível numa disputa do governo. Isso é até elementar na política.

DIFERENCIAL DO MAZINHO

Conheço vários deputados da oposição que estão apoiando a candidatura do Ney Amorim (PT) ao Senado. Por isso não há como criticar o prefeito Mazinho. A diferença é que ele joga aberto.

TOLICE DAS CORES

O que interessa ao eleitor se o candidato Marcus Alexandre (PT) vestir verde, vermelho, amarelo? É a discussão mais tosca que presenciei numa eleição de governador. O Marcus não será julgado pela cor da campanha, mas pelo que representa nos 20 anos de governos do PT.

CUIDADO COM A DECEPÇÃO

Tem candidato a deputado federal fazendo previsão para 30, 40 mil votos, numa eleição com muitos postulantes e uma população desiludida com os políticos. É bom reduzir o otimismo.

PARADA DURA

Uma briga boa e sem favoritos a que vem sendo travada entre a deputada Eliane Sinhasique (MDB) e o vereador Roberto Duarte (MDB), por uma das vagas na forte chapa da coligação MDB-PSD. Ambos têm algo em comum, virados e têm sido excelentes parlamentares.

ARGUMENTO PODEROSO

Um argumento poderoso, mas verdadeiro, tem sido utilizado para forçar os ocupantes de cargos de confiança a entrarem na campanha: “se o Marcus perder, vocês estarão desempregados”. O que não deixa de ser uma verdade. Não são cargos efetivos.

SEGUE A SABATINA

Ontem foi o Marcus Alexandre (PT) o entrevistado do ac24horas. Hoje será a vez do candidato a governador pelo AVANTE, Davi Hall. Quinta-feira será a candidata Janaína Furtado (REDE) e na sexta-feira encerra- com o candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTA). É o ac24horas fazendo história ao abrir o espaço da internet para os candidatos mostrarem a cara ao eleitor.

NADA QUE FAÇA SOMBRA

Em termos de densidade eleitoral não tem um candidato que faça sombra no Alto Acre à candidatura da deputada Leila Galvão (PT) à reeleição. Deve ser a mais votada do reduto.

RETA FINAL

A campanha começa agora nesta reta final. Não tem nada ganho para o governo e para o Senado. Erra quem começa a desfraldar a bandeira de que já ganhou e que a eleição será decidida num primeiro turno. Setembro será o mês em que teremos um quadro mais claro desta disputa. Eleição é eleição e costuma a apresentar muitas surpresas.