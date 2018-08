Mega-Sena poderá pagar nesta quarta-feira prêmio de 27,5 milhões

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira, 22 até a sexta-feira, 24 de agosto para vagas remanescentes nos cursos superiores do campus Xapuri com ingresso no segundo semestre de 2018.

Serão ofertadas um total de 63 vagas, sendo 33 para o curso de Tecnologia em Agroecologia, turno Vespertino, e 30 para o curso Tecnologia em Agroindústria, turno Noturno.

As inscrições serão presenciais e deverão ser realizadas no Registro Acadêmico do Campus Xapuri, no Rua Coronel Brandão, nº 1622, Centro, Xapuri, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O processo seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá na classificação do (a) candidato (a), mediante realização de prova objetiva, abrangendo conteúdos de disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio.

As provas serão realizadas no dia 2 de setembro de 2018 (domingo), no turno matutino, das 09h às 11h e o resultado final do Processo Seletivo, uma vez homologado, será divulgado no site do Ifac, com data prevista para o dia 10/09/2018, conforme cronograma constante no Anexo I do Edital.

Para informações e detalhamento sobre os cursos os interessados podem acessar o site do Ifac <http://portal.ifac.edu.br