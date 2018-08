Marcus Alexandre Viana cumpre agenda nesta quarta-feira no Baixo Acre

Uma reunião na manhã desta quarta-feira, 22, com representantes dos candidatos majoritários e das legendas políticas que integram a Coligação Mudança e Competência é o primeiro compromisso de campanha do candidato a governador do Acre pelo Progressistas, o senador Gladson Cameli.

À tarde, por volta das 16h, Gladson e seu vice Maior Rocha (PSDB) participam de caminhada no Mocinha Magalhães.

A agenda do candidato encerra à noite em uma reunião, na sede da Federação das Indústrias do Acre, na avenida Ceará, com representantes do setor industrial local.