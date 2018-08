Jorge Viana mantém a liderança, Petecão aparece em segundo e Ney Amorim foi quem mais cresceu, segundo o Ibope

O senador Jorge Viana (PT) manteve a liderança na disputa pela reeleição, o senador Sérgio Petecão (PSD) aparece em segundo e o deputado estadual Ney Amorim (PT) foi o candidato que mais cresceu na disputa pelas duas cadeiras que o Acre tem direito no Senado da República, revela a pesquisa do Ibope, encomendada pela Rede Amazônica e divulgada na noite desta quarta-feira (22) pela TV Acre, emissora afiliada da Rede Globo de Televisão.

Segundo o levantamento realizado pelo Ibope, Jorge Viana, que disputa a reeleição aparece com 43%, Sérgio Petecão estaria com 39%, o emedebista Márcio Bittar teria 34%. O Candidato que mais evoluiu em relação a números divulgados em pesquisas anteriores foi Ney Amorim, que saiu da casa dos 20% e alcançou 30% da intenção de votos do eleitorado acreano. Minoru Kinpara manteve os dois dígitos com 10%, Paulo Pedraza (PSL) 2%.

De acordo com o Ibope, os votos brancos e nulos – vaga 1: 8%. Branco/nulo – vaga 2: 14%. Não sabe ou não respondeu: 21%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope teria ouvido 812 eleitores de todas as regiões do estado. O levantamento foi feito no período de 18 a 21 de agosto e registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-08479/2018 e registrada no TSE com o número BR-00533/20178.

Segundo ainda o instituto de pesquisa, o nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. O Ibope não divulgou os índices de rejeição dos candidatos que entraram na disputa pelas duas vagas no Senado na disputa eleitoral deste ano. O Ibope informa que todas as informações sobre a pesquisa serão divulgados na quinta-feira (23).