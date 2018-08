Inscrições para curso de guardião de piscina dos Bombeiros encerra hoje

Um homem identificado como Sebastião da Silva Costa, de 40 anos, foi alvo de tiros e morreu no início da tarde desta quarta-feira (22) no bairro Canaã, região do segundo distrito de Rio Branco.

O fato aconteceu por volta do meio dia na Travessa Santa Luzia próximo a ponte. O homem recebeu tiros na cabeça, no pescoço e outro na região do tórax. Populares disseram ter ouvido pelo menos seis disparos de arma de fogo, mas não chegaram a informar características do suspeito de cometer o crime.

Sebastião chegou a ser socorrido por uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizaram os primeiros socorros dentro da viatura, ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu durante o atendimento.

O corpo foi deixado na base do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cadavéricos e reconhecimento da família. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios (DHPP).