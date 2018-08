Empresa local investe em cosméticos Low Pow e Veganos

Empresários Jorge e Joelma Severo, da Jorge Cosméticos, lançaram na noite desta terça-feira, 21, mais uma linha de tratamento para os cabelos que promete movimentar o mercado, principalmente para quem busca o consumo consciente, de baixo custo e boa qualidade. Trata-se da Oh My! Cosmetics, uma empresa brasileira que chama atenção pelo slogan “bonita sem frescura”.

A marca aposta na identidade feminina e na importância da beleza natural. Seu foco é público jovem e por isso conta, inicialmente, com linhas para cacheadas, lisas, quimicamente tratadas, loiros entre outras necessidades capilares.

Um dos seus diferenciais é contar com shampoos e condicionadores Low-Poo, Veganos e totalmente Cruelty Free. Low-Poo ou “pouco-xampu”, é um método de lavagem capilar que se propõem a cuidar dos cabelos da forma mais natural possível, ou seja, sem agressões químicas. São técnicas de limpeza dos fios geralmente feitos com bálsamos limpantes suaves em vez de xampu tradicionais. Cosméticos veganos são aqueles que não contêm nenhum tipo de ingrediente animal e podem ser naturais ou sintéticos. Cruelty free ou livre de crueldade, são os produtos que não são testados em animais.

Na minha modesta opinião, três quesitos que fazem toda a diferença na hora de comprar qualquer cosmético, embora a Oh My! Não trabalhe, infelizmente, com produtos totalmente naturais ou orgânicos. Mas já é um avanço. E antes que você ache que eu sei tudo de shampoo, não sei não, mas gosto de pesquisar para conhecer o que, literalmente, passo na cabeça. Fica a dica.

Abaixo alguns registros (by James Pequeno) da noite de lançamento para jornalistas, empresários, blogueiras e influenciadores digitais, no Restaurante La Nonna.