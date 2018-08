David Hall será o terceiro candidato a ser sabatinado nesta quarta, no ac24horas

O candidato a governador pelo Acre, David Hall (AVANTE), será o terceiro majoritário a ser sabatinado pela equipe de jornalistas do ac24horas ao vivo, a partir das 19h30 minutos desta terçaquarta-feira, 22. A primeira sabatina ocorreu na segunda-feira, 20, com o candidato Coronel Ulysses Araújo (PSL)e a segunda, na terça (21), com o candidato do PT, Marcus Alexandre Viana.

As sabatinas com David Hall e os demais candidatos ao governo serão transmitidas pela internet, no facebook e no site www.ac24horas.com. A iniciativa é pioneira do site mais acessado do Acre, e teve as regras definidas na última quinta-feira, dia 16, em reunião com os representantes de candidatos, na Redação do portal.

A sabatina será mediada pelo jornalista Marcos Venícios Ferreira, editor-chefe do portal, e terá a participação dos também jornalistas e colaboradores do site, Luis Carlos Moreira Jorge (Blog do Crica), Nelson Liano Júnior (Coluna do Nelson) e Fábio Pontes (repórter do jornal). A sabatina vai durar 1 hora, com acréscimo de até cinco minutos.

A ordem das sabatinas após sorteio ficou da seguinte forma:

-Segunda-feira, 20/08: Cel. Ulysses – PSL

-Terça-feira, 21/08: Marcus Alexandre – PT

-Quarta-feira, 22/08: David Hall – Avante

-Quinta-feira, 23/08: Janaína Furtado – Rede

-Sexta-feira, 24/08: Gladson Cameli – PP