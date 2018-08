Audiência Pública do Horário Eleitoral no Acre ocorre nesta quarta-feira, 22

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) realiza nesta quarta-feira, 22, audiência pública para a elaboração do plano de mídia do Horário Eleitoral Gratuito.

Estão aptos a participarem do evento representantes de partidos, coligações, emissoras de rádio e televisão. A reunião irá tratar da distribuição do horário para cada partido e coligação e será realizada no plenário do TRE/AC, localizado na avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1389, a partir das 15 horas.

De acordo com o Calendário das Eleições Gerais de 2018, o período da propaganda no rádio e na TV será do dia 31 de agosto a 4 de outubro. O primeiro turno das Eleições ocorrerá no dia 7 de outubro.

Para consultar os relatórios preliminares do Sistema de Horário Eleitoral, indicando o tempo que cada partido/coligação disporá para a veiculação de sua propaganda em rede no rádio e na televisão, acesse: http://www.tre-ac.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/horario-eleitoral