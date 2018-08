A prefeitos, Marcus Viana sinaliza abandonar política petista de retaliar adversários

O candidato da Frente Popular ao governo do Acre, Marcus Alexandre Viana (PT), recebeu na noite desta terça-feira, 21, apoio de prefeitos à sua corrida para a sucessão do aliado Sebastião Viana (PT). Entre as declarações de apoio estão as da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB).

A socialista assumiu o comando da capital em abril último após Marcus Viana renunciar para disputar as eleições. Aos gestores, o petista prometeu abandonar uma velha prática adotada pelos governadores de seu partido: retaliar as prefeituras que não estejam sob o comando de integrantes da Frente Popular.

O candidato declarou que, caso eleito, não fará distinção entre as cidades. “Quem for governador tem que olhar para todo o Acre, independente do partido. Não vamos abrir mão de cuidar de todos os municípios e comunidades do nosso Acre. E nesse momento, contamos com o apoio dos nossos prefeitos da Frente Popular no trabalho e também no apoio das nossas candidaturas majoritárias e também proporcionais”.

Os demais prefeitos são Fernanda Hassem (Brasileia), Bira Vasconcelos (Xapuri), Tião Flores (Epitaciolândia), Bené Damasceno (Porto Acre), Ederaldo Caetano (Acrelândia) e Romualdo Araújo (Bujari), todos da Frente Popular.

Na oportunidade, Marcus Alexandre assegurou o compromisso com as prefeituras, destacando sua experiência na gestão municipal quando prefeito de Rio Branco. “Foram seis anos na Prefeitura de Rio Branco e quatro deles estive à frente da Associação dos Municípios do Acre. Conheço a realidade e as dificuldades dos municípios e me coloco à disposição do povo do Acre para ajudar os prefeitos a cuidarem melhor das cidades, na zona urbana e rural”, disse o petista.

Para a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, Marcus Alexandre é preparado para governar o Acre por sua vasta experiência e compromisso com a gestão pública. “Marcus Alexandre foi um prefeito comprometido com a saúde fiscal da Prefeitura de Rio Branco, ao mesmo tempo em que inovou na relação com a comunidade e nas soluções para as demandas sociais e estruturais da capital do nosso Estado”, afirmou.