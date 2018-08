Trio responsável por boca de fumo em Bujari é condenado a mais de 33 anos

O Juízo da Vara Única da Comarca de Mâncio Lima determinou que o prefeito Isaac LIma (PT) realize reparos estruturais, sanitários e de segurança na Escola Padre Edson de Oliveira Dantas. A prefeitura tem um prazo de seis meses para cumprir com a obrigação de fazer estabelecida.

Solução e sentença

No decorrer do processo, o Município de Mâncio Lima informou ter promovido reforma na escola. Mas, o juiz de Direito Marcos Rafael, titular da unidade judiciária, explicou que mesmo a obrigação tendo sido cumprida “ainda que parcialmente, no curso do processo, não há que se falar em perda superveniente do objeto da demanda, mas em reconhecimento da procedência do pedido”.

O juiz de Direito ainda observou que faltou apresentar relatório de vistoria técnica e explicou que os documentos apresentados pelo Ente municipal são “meros indicativos de cumprimento do objeto do feito, sem constituir prova efetiva de que as medidas foram concretamente adotadas”.

Como o Juízo ainda concedeu a antecipação de tutela, pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), se o réu não comprovar devidamente que cumpriu com as determinações no prazo estabelecido será penalizado com multa diária de mil reais.

Reparos necessários

Conforme a sentença, publicada na edição n°6.177 do Diário da Justiça Eletrônico, da quinta-feira (16), o Ente municipal deverá: