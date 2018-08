Todo dia é dia de ler um bom escritor

Por isso mesmo, todo dia é dia de Kahlil Gibran. E esse texto dele é maravilhoso:

Nós compreendemos sem saber que compreendemos, e vivemos algo que — em nosso consciente — não podemos explicar.

A realidade da nossa relação é a presença da Realidade que gira a nossa volta.

Mesmo quando estamos duvidando de algo, o nosso coração não duvida. Mesmo quando dizemos “Não” para a vida, o que o Universo escuta é um “sim.

No que se refere a novas experiências, o “não” só pode ser ouvido pelos homens. Deus sempre escuta “Sim!”

Marcos Venicios, Luís Carlos Moreira Jorge, Fábio Pontes e Nelson Liano no primeiro programa da sabatina dos candidatos ao governo do Acre aqui no ac24horas

História

O AC24horas segue fazendo história no jornalismo acreano ao realizar a primeira sabatina entre os candidatos ao governo do Estado esta semana e em setembro conosco candidatos ao Senado.

Exemplo

Isso mostra a evolução do site de noticias e a preocupação da direção e editoria em levar sempre boa informação aos seus leitores.

Bom trabalho

Já na primeira entrevista pudemos constatar o excelente trabalho da equipe comandada pelo jornalista Roberto Vaz e pelo editor Marcos Venicios, apresentador da sabatina, bem como os colegas Luís carlos Moreira Jorge, Nelson Liano e Fábio Pontes. Parabéns a todos.

Carlyla Sales, servidores exemplar da justiça acreana em Sena Madureira e amiga de longas datas. Boa terça, Carla!!

Rainha do Forró

Quem é fã de Solange Almeida, uma das mais conhecidas cantoras de forró do país, já pode preparar as malas para aproveitar o festival de praia de Boca do Acre no dia nove de setembro.

África

Pastor Agostinho Gonçalves, presidente da Igreja Batista do Bosque e o presidente da Jocum Rio Branco, pastor José Daniel Batistela continuam realizando encontros e visitas às igrejas da aliança da IBB na região de Beira e Zambézia – Moçambique. Retornam ao Acre na próxima semana.

Friiii

E acreano acordou com um tempinho frio digno do Sul do país. Quem saiu de casa bem embrulhado precisou desembrulhar antes do meio dia, mas a tendência é que a noite esfrie de novo.

Advogado, missionário e servo de Deus, Vinicius Scramin será o professor da aula de hoje da Escola Noturna de Missões da Jocum. Vai falar sobre sua experiência como voluntário de casas de apoio a dependentes e a vida missionária