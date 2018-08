SEE reconhece três escolas rurais em Marechal Thaumaturgo e Jordão

Em uma ação da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) deflagrada na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Civil prendeu quatro suspeitos pela prática de homicídio na Capital. As prisões aconteceram na região do bairro Taquari, segundo Distrito de Rio Branco.

Os presos foram, Mateus Gomes de Araújo (21), Francimar Conceição da Silva (27), Clenilson de Souza (26), e Djei Araújo Tavares (30). Na ação também foram apreendidos com os suspeitos uma pistola 9 milímetros provavelmente usada nos crimes e 1,7 kg de oxidado.

Com a prisão dos dois primeiros citados a delegacia elucidou os crimes de Gustavo do Nascimento, encontrado morto no mês de maio. A vítima foi abordada no bairro Taquari pelos criminosos que descobriram que ela participava de outra facção criminosa então praticaram o crime de homicídio e fugiram do local.

Clenilson Souza, segundo a polícia é responsável em pela morte de Wanderson dos Santos ocorrida em março deste ano na Praia do Amapá. Este também teria sido assassinado ao ser identificado como pertencente a uma facção rival.

Já Djei Araújo é suspeito de matar Jesus Arsênio Araújo, encontrado enterrado em uma cova rasa com as mãos e os pés amarrados no mês de junho deste ano. Neste caso Djei é um dos participantes do crime, falta a delegacia cumprir outros mandados de prisão contra os demais participantes que continuam sendo investigados.

Todos foram presos mediante mandados de prisão expedidos pela justiça. No total foram 11 mandados judiciais cumpridos nessa ação da DHPP na região do bairro Taquari. A arma apreendida estava em poder de Francimar, já a droga foi apreendida durante a diligência e o proprietário não foi localizado.