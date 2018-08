Prefeitura de Brasileia realiza mutirão da saúde e beneficia moradores da área urbana e rural

A Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no ultimo sábado (18), o mutirão de atendimento da saúde, com assistência na área rural e urbana do município.

O objetivo do mutirão de atendimento em saúde é com intuito de suprir as metas com o ‘Dia D’ da campanha de vacinação e também as demandas da área rural dos moradores das comunidades do quilometro 52.

Na zona rural, Km 52, na localidade da Cantina, foi realizado o programa da Saúde Itinerante composta por médicos, dentistas, enfermeiros, vacinadores, técnico de enfermagem, atendente de farmácia e agentes comunitários de saúde. Durante todo o dia foram realizados 841 atendimentos.

A Prefeita Fernanda Hassem, já no início da sua gestão, tem exercido um mandado comprometido em cuidar das pessoas, do vizinho que mora ao lado da prefeitura quanto do morador do ramal mais longínquo de Brasileia.

‘Dia D’ contra sarampo e poliomielite

Desde dia 30 de julho, a Campanha Nacional de Vacinação contra sarampo e poliomielite está sendo realizada, tem com alvo principal crianças de 1 a 5 anos. O ‘Dia D’ foi realizado no ultimo sábado nas unidades de saúde que foram abertas para receber as crianças que se enquadram na faixa etária da campanha.

Das 1749 crianças do público alvo, que equivale a cem por cento da cobertura vacinal, foram vacinadas 1.364. Vale destacar que 735 crianças já tinham haviam sido vacinadas antes do ‘Dia D’ e mais 629 meninos e meninas receberam a vacina no sábado.

Além das vacina contra poliomielite e sarampo foram ofertadas todas as vacinas que fazem parte do calendário básico de vacinação da criança. Foram aplicadas 319 vacinas contra poliomielite, 310 da tríplice viral, 18 preventivos do PCCU e 140 testes rápidos.