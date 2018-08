PM prende homem após cometimento de roubo a comércio em Cruzeiro

O Senac está com inscrições abertas para cursos técnicos para Ensino à Distância (EAD) nas áreas de Comércio, Design, Gestão, Informática, Meio Ambiente e Turismo. As turmas As turmas iniciam no segundo semestre de 2018 e as inscrições podem ser feitas pelo site www.ead.senac.br/cursos-tecnicos até o dia 16 de setembro.

A metodologia de ensino à distância do Senac é centrada no aluno, por isso as qualificações disponibilizam diversos recursos tecnológicos que facilitam a aprendizagem com orientação e acompanhamento online. Além do horário flexível, a modalidade EAD tem como vantagens o respeito ao ritmo de cada aluno, o desenvolvimento de competências valorizadas no mundo do trabalho, como organização, proatividade e responsabilidade, além de apresentar menor custo com deslocamento e a possibilidade de conciliar os estudos e a vida profissional.

Com objetivo de tornar o aprendizado à distância mais interativo e uma experiência significativa, os materiais didáticos são compostos por podcasts, vídeos, animações, simuladores, games, objetos de aprendizagem, e-books e recursos tecnológicos. Os recursos em mídias diversas estimulam diferentes formas de aprendizagem, que possibilitam ao aluno se envolver com conhecimentos abordados no curso e sentir a prática virtual.

As disciplinas a distância utilizam o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que possibilita ao aluno acessar o conteúdo em qualquer local e horário.

Comércio

Técnico em Transações Imobiliárias

Design

Técnico em Design de Interiores

Gestão

Técnico em Administração

Técnico em Logística

Técnico em Qualidade

Técnico em Recursos Humanos

Informática

Técnico em Informática

Técnico em Programação de Jogos Digitais

Meio Ambiente

Técnico em Meio Ambiente

Segurança

Técnico em Segurança do Trabalho

Turismo

Técnico em Guia de Turismo

No Acre o Senac tem dois polos EAD:

Polo NEP Rio Branco – localizado no Palácio do Comércio.

Avenida Ceará, 3.258. Central de Atendimento: 68 3301-5867.

Polo Cruzeiro do Sul – localizado na Avenida Boulevard Thaumaturgo, 1.148. Central de Atendimento: 68 3322-2210.

Saiba mais informações sobre as capacitações acessando o site www.ead.senac.br/cursos-tecnicos/