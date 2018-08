O candidato do poder

O entrevistado de hoje pela equipe de jornalistas do AC24horas será o candidato a governador pelo PT, Marcus Alexandre, que foi lançado na disputa como sendo a “bala de prata” do petismo capaz de derrotar a oposição. Embora não seja o responsável pelas pautas negativas dos seus aliados, como do atual governo, em baixa popular, assim mesmo não terá como evitar a simbiose política. Terá o grande desafio de fazer uma inovação na gestão caso venha ganhar a eleição sem se descolar do desgaste de 20 anos do PT, seu partido, no poder. As pesquisas o apontam com uma desvantagem robusta para o seu adversário da oposição na corrida ao governo. Terá pouco mais de 40 dias para conseguir retomar a ponta das pesquisas. Na entrevista de logo mais às 19.30horas ao vivo, com a equipe de jornalistas do AC24horas , Marcus Alexandre terá a oportunidade de ser questionado sobre o seu Plano de Governo e responder perguntas outras que o eleitor gostaria de lhe fazer. Marcus é o candidato do atual governador e representa tudo o que foi feitou ou não foi feito nos 20 anos de governos do PT.

QUESTÃO ÉTICA

Não vou tecer nenhuma consideração sobre a entrevista do candidato ao governo do PSL, Coronel Ulisses Araújo, o primeiro sabatinado pela equipe do ac24horas, ontem. Como fui um dos entrevistadores vou deixar para comentar após a última entrevistas, na sexta-feira.

SEM ALPISTE NÃO TEM CANTO

O que se mais se nota nesta eleição é santinho de candidato a estadual sem os nomes dos candidatos a senadores ou apenas com um nome. Justificam que não foram procurados para fazer parcerias. Traduzindo para o popular: sem o alpiste o passarinho não canta.

PEDIDO DE CORREÇÃO

A secretaria de Habitação do governo garante que as demolições de casas na Apolônio Sales não foram por ações dos seus fiscais, como foi publicado. Fica assim feita a correção da notícia.

DO BOLSO DA CAMISA

O nome preferencial que o grupo do deputado federal Flaviano Melo (MDB) está trabalhando para deputado estadual é o da Eliane Sinhasique (MDB). O Flaviano está empenhado na sua reeleição. Na eleição municipal todo o partido foi Roberto Duarte (MDB) para vereador.

ROMPEU COISA NENHUMA

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), diz desconhecer ter o deputado Géhlen Din iz (PROGRESSISTA) rompido com a sua gestão. “Como é que rompeu, se o secretário do meio-ambiente é indicação sua? Tem irmão recebendo pela prefeitura e outras indicações. O problema do Géhlen é que apoio o Ney Amorim (PT) para o Senado e tem medo de revelar, já eu faço as coisas abertamente”. Géhlen, com a palavra.

PÚBLICO NÚMEROSO

O vereador Manuel Marcus (PRB) e a Dra. Juliana Rodrigues (PRB) conseguiram colocar um público numeroso no lançamento das suas candidaturas, domingo último. Ambos estão com uma campanha organizada. Marcus disputa uma vaga de Federal e Dra. Juliana vaga na ALEAC.

CONFRONTO INEVITÁVEL

Os acontecimentos caminham para um confronto interno inevitável dentro da FPA, na chapa majoritária. Mais do que está. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, é uma lei da Física. Da rua em que fica o gabinete governamental já se o cheiro forte de fritura.

AVALIAÇÃO MELHORADA

Com a recuperada que deu na sua imagem, que andou arranhada no início de gestão, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, deixou de ser um estorvo para ser um aliado importante na eleição, no apoio ao candidato ao governo do Gladson Cameli (PROGRESSISTA).

MENSAGEM QUE PASSA

Não é trocar da cor vermelha pela cor verde que vai derrotar ou dar a vitória ao candidato Marcus Alexandre (PT). Na verdade foi uma estratégia dos seus marqueteiros para tentar descolar a sua imagem do desgaste do seu partido. Não creio que alcance o objetivo.

PIOR DO QUE O SONETO

A emenda dos marqueteiros do Marcus Alexandre foi pior do que o soneto. Não resistiram ás pressões da ala autoritária do PT, que não aceitaram o verde como cor padrão e vieram com a história do “somos todas as cores”. Foi uma bela de uma recuada de descolar o Marcus do PT.

BEM MELHOR

Uma coisa é certa: se o Marcus Alexandre fosse candidato ao governo por um partido fora da FPA a sua chance nesta eleição seria bem maior do que está sendo com o fardo petista.

QUASE IRRECONHECÍVEIS

Por causa do corretor de imagem Photoshop, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) e a candidata à deputada estadual; sua mãe, Antonia Sales (MDB), aparecem nos seus santinhos de campanha com um visual de meninas de 15 anos. Ficaram quase irreconhecíveis. Devagar!

NÃO IMPEDE MAIS PREJUDICA

O pai Vagner Sales (MDB) mira que a sua filha Jéssica Sales (MDB) deverá chegar aos 30 mil votos. É bom lembrar que não corre mais só na briga de vagas da Câmara Federal no Juruá, não tem mais a máquina da prefeitura, e terá de dividir votos com Henrique Afonso (PV), Rudiley Estrela (PROGRESSISTA), César Messias (PSB) e Perpétua Almeida (PCdoB), todos do Juruá.

TOMAR UMA VAGA

Há uma mobilização unida dentro do PSD de reeleger o deputado Jairo Carvalho (OS), para tentar tomar uma vaga dentro da coligação MDB-PSD. Jairo virou prioridade do seu partido.

IMAGEM POSITIVA

Cada dia se consolida mais como positiva a imagem da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, com as suas ações para acabar com os buracos que tomavam conta da cidade quando assumiu. O diferencial é que os seus serviços de asfaltamento são de boa qualidade. Não foi nenhum segredo: voltou a usinar na EMURB e valorizou a equipe antiga de técnicos do órgão.

SEM CURRAL ELEITORAL

A prefeita Socorro Neri está indo tão bem que deixa a oposição sem munição para criticar o seu trabalho. Aliás, políticos da oposição não lhe poupam elogios. Sinal que está no rumo certo. O outro ponto positivo foi o de não deixar a prefeitura virar curral-eleitoral na eleição.

VOTOS QUE ERAM DO PT

Volto insistir. É fantasia sustentar que, a participação do ex-governador Binho Marques (PT), na campanha de governador e de senador possa trazer alguma contribuição política ao ponto de mudar o panorama atual em desfavor do PT. Os votos dos seguidores do Binho são naturalmente do PT.

CONTRAPARTIDA DE VOTOS

O candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), perdeu o apoio do prefeito Mazinho Serafim (MDB), mas compensou com as adesões dos deputados Géhlen Diniz (PROGRESSISTA) e Nelson Sales (PROGRESSISTA), e da ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB), no reduto de Sena Madureira.

NÃO SE SEDIMENTA VOTOS

Estrutura financeira na sua campanha não haverá do que reclamar. A candidata à deputada federal Mara Rocha (PSDB) é conhecida e muito simpática. Não sei se consolidará votos suficientes para garantir a sua eleição. Vai disputar numa coligação sem candidatos fracos.

A CHAPA DA OPOSIÇÃO

Jéssica Sales (MDB), Rosana Nascimento (PPS), Vanda Denir (SD), Charlene Lima (PTB), Mara Rocha (PSDB), Antonia Lúcia (PR), Flaviano Melo (MDB), Alan Rick (DEM), Marivaldo Melo (PSD), Nelson Sales (PROGRESSISTA), Junior Paris –Dakar (PROGRESSISTA), Roberto Feres (MDB) e Rudiley Estrela (PROGRESSISTA). Uma chapa cascuda e que requer muitos votos para se eleger. É a chapa mais forte que a oposição formou á Câmara Federal nos últimos 20 anos.

OPERAÇÃO SALVA O JV

“O governo e toda a sua estrutura colocou em prática a operação salva o Jorge Viana”. Comentário feito ontem por um amigo que vive o dia a dia do poder. A pressão é total.

APOSTANDO NO IMPONDERÁVEL

O grupo mais próximo do candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), colocou na cabeça que nos debates nas televisões ele vai arrebentar com o adversário. Coisa de um ano, eu apostaria que isso poderia acontecer se o debate fosse naquela época. O Gladson Cameli (PROGRESSISTA) estudou o Estado, fez cursos, e cresceu muito na comunicação de projeção de imagem. Estão fazendo uma confusão louca, o debate não será com o ex-vereador Cabide.

CAIU NA REAL

O senador Jorge Viana (PT) caiu na real que os tempos são outros e abandonou a sua estratégia de “campanha franciscana” e tapinha nas costas do eleitor, mesmo porque não haveria como negar que foi beneficiado com fartos recursos do “Fundão” destinado ao PT, para aplicar na sua campanha. Poucos vão votar nele pelo que foram os seus governos.

PSD-DEM

Antonio Pedro é um bom deputado. Mas terá que correr muito para se reeleger, numa chapa que tem Toinha Vieira, Célio Gadelha, Luiz Gonzaga, Cadmiel Bonfim e Francineudo Costa e Branca Menezes (PSDB).

OUTRA CHAPA PESADA

Outra chapa de pesos-pesados da oposição é a coligação PP-PPS-PTC-PMN-PR. José Bestene, Élson Santiago, Nicolau Junior, Géhlen Diniz, Raimundo Vaz, os vereadores cruzeirenses Lucila Brunetta e Marivaldo da Várzea e Dedé da Baixada são alguns dos nomes da pesada chapa.

JOSA NÃO ESTÁ MORTO!

Dos lançamentos de candidaturas em Cruzeiro do Sul a quem colocou mais gente foi o do deputado Josa da Farmácia (PODEMOS). E os seus adversários pensando estar morto.

APELIDO DOS CANDIDATOS

Alguns candidatos a deputado resolveram registrar na justiça eleitoral os seus apelidos. Olhe a lista: Bacural (PDT), Bereba (PODEMOS), Buiu (PRP), Cabide (DEM), Cachorrão (PTB), Candiru (DEM), Chico Doido (DEM), Folhinha (PPS), Gato Felix (PT), João da Onça (SD), Kekel Todynho (PSD), Maria sou do Povo (PT), Negão da Baixada (PRP), Padeiro (PDT), Dedé da Baixada (PROGRESSISTA), Pui (PRP), Rodão (PSC), Roxa (SD), Tampinha Bittar (SD), Thesco (PROGRESSISTA), Charqueiro do Acre (PSOL), Chico doido da Saúde (PDT) e Pereira Bombom (AVANTE). Candidatos com os seus apelidos ao seu dispor, eleitor. Bombom ou Bereba?