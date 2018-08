“Nós vamos combater a violência com leis mais duras”, diz Jorge Viana em entrevista

O deputado estadual Jonas Lima (PT) falou da presença de mais de duas mil pessoas no evento de lançamento de sua candidatura à reeleição na manhã desta terça-feira (21) e afirmou que o clima de já ganhou propagandeado pela oposição é propaganda enganosa. “Foi um evento acima daquilo que eu esperava. Acreditamos que a coisa não é como a oposição fala”, destaca Lima.

Segundo Jonas Lima, a Frente Popular do Acre marcha para mais uma conquista do governo do Acre com a candidatura de Marcus Viana, destacando que a população acredita do projeto capitaneado pelo PT. “Um exemplo é a quantidade de pessoas que o lançamento de minha candidatura, uma candidatura proporcional, atraiu milhares de pessoas no município de Mâncio Lima”.

“Quando um único candidato proporcional reúne mais de duas mil pessoas é porque a população aprova o vitorioso projeto da Frente. Portanto, a oposição não pode dizer que já está ganho, que já ganhou. Estamos juntos por um Acre melhor, um Acre sem violência e que a cada dia seja melhor para as famílias. Com o trabalho de Marcus, Ney e Jorge vamos vencer mais uma disputa”, diz Lima.

O petista destaca que os números das pesquisas que colocam o nome de Gladson Cameli (Progressistas) à frente da Marcus Viana, não refletem o que ele estaria presenciando no interior do Estado. “A verdadeira pesquisa é a das urnas. Tenho certeza que no dia sete de outubro os verdadeiros números da vontade do eleitorado acreano serão revelados e mostrarão a verdade”, finaliza Jonas Lima.