Funcionários do educandário da Capital fazem paralisação por atraso nos salários

Os marqueteiros do petista Marcus Alexandre Viana (PT) não aguentaram a pressão das críticas da militância petista e decidiram “avermelhar”, em partes, sua campanha.

As críticas surgiram na última quinta (16) quando o material publicitário de Marcus foi apresentado. Após o amarelo de 2012 e o laranja de 2016, esse ano foi escolhido o verde.

A metamorfose de cores do PT resultou em questionamentos dos militantes. A campeão do Big Brother Brasil deste ano, Gleici Damasceno chegou a perguntar se a campanha era do Partido Verde.

“A gente é vermelho, verde, amarelo, lilás, de todas as cores. Acreditamos em uma campanha colorida, feita com alegria, carinho, compromisso e trabalho, por isso, decidimos brincar com os diversos tons e disponibilizar para vocês”, diz texto da assessoria do petista ao distribuir as novas peças publicitárias do petista.