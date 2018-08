Deputado da base de Sebastião denuncia caos no setor de nefrologia do Hospital das Clínicas

As denúncias sobre problemas na área de saúde da administração do governador Sebastião Viana, do PT, não são mais apenas dos deputados do bloco de oposição na Aleac. Na manhã desta terça-feira (21), o deputado governista Heitor Júnior (PDT), voltou a pedir a demissão da diretora da Fundhacre, Juliana Quinteiro, denúncia a falta de medicamentos, insumos e denunciou que órgãos doados no Estado estariam sendo levados para outros estados por falta de reagente.

“Quero pedir a intervenção do governador Tião Viana para que mais pessoas não corram risco de morte no Hospital das Clínicas. Os pacientes da nefrologia pedem socorro. Temos órgãos que não estão sendo aproveitados no Estado por falta de reagente. Precisamos ainda da contratação de especialistas para o setor de nefrologia, melhor infraestrutura de equipamentos, acomodações e mais atenção aos pacientes que precisam de atendimento”, diz Heitor Júnior.

Segundo o governista, toda estrutura do setor de nefrologia se encontra em estado crítico. O deputado denúncia ainda que exames não estariam sendo realizados e pacientes estariam correndo riscos com o que ele classifica como descaso da gestora da Fundhacre. “Vários exames não são realizados na unidade de saúde. A explicação, segundo os pacientes, é que estariam faltando insumos e equipamentos estariam quebrados”, finaliza o parlamentar.