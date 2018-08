Após Sebastião culpar Temer por insegurança, Marcus promete “assumir” fronteiras

No dia em que será sabatinado pelos jornalistas do ac24horas na série de entrevistas que o portal de notícias faz com os candidatos ao Palácio Rio Branco, o petista Marcus Alexandre Viana terá compromissos com lideranças políticas e comunitárias na capital.

Logo cedo nesta terça (21), Marcus teve encontro com membros do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, o Morhan, em um buffet no Conjunto Procon.

Às 10h, no comitê central, tem outra agenda, desta vez com os integrantes da Federação das Associações de Moradores do Acre (Famac). Pelo fim da manhã, ainda no comitê, ele recebe candidatos proporcionais de sua coligação, a Frente Popular do Acre.

Pela tarde o candidato dá uma pausa e se prepara para a sabatina das 19h:30 no ac24horas. O petista será entrevistado pelos jornalistas do portal, quando terá a oportunidade de apresentar o seu plano de governo e, depois, em um bloco de temas livres, responder aos mais variados questionamentos.