Três praias incríveis e imperdíveis em Natal

“A forma como você ganha uma eleição determina a maneira como você irá exercer o seu mandato”, ressaltou o candidato ao Senado, Minoru Kinpara (REDE), hoje pela manhã, 22, durante agenda na capital. Minoru conversou com empresários, lojistas e ambulantes na Praça da Bandeira e no Novo Mercado Velho.

No diálogo que mantém com os eleitores, Minoru Kinpara, faz questão de enfatizar que sua campanha não se apoia em “grandes estruturas”. “Levo muito a sério os três “S” (saliva, suor e sapato) como máxima para essa eleição. Gosto de olhar nos olhos dos eleitores e falar de minhas propostas, porque acredito que a população quer e deseja

mudanças”, frisa Minoru Kinpara.

João Nascimento, morador do bairro Nova Estação, acredita que Minoru Kinpara representa algo novo para a política acreana. “Minha família toda está com ele. O diferencial dele é o trabalho já feito na Ufac. É um bom administrador. Está na hora de mudar!”, destaca. Pensamento semelhante tem Francisco da Silva – que mora no

Conjunto Village Tiradentes. “Ele é o meu senador. Eu e minha família estamos com ele”, ressalta Silva. A agenda finaliza à tarde com caminhada no bairro Estação e reunião no Tancredo Neves.